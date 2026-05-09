【みんなの給与明細】エロ漫画編集者は年収1000万円？　激務業界の給料事情



日本経済に何よりも必要なのは賃上げ！ そう信じる週プレは、現役世代の賃金事情を2023年から毎年調査し続けてきました。物価上昇が始まってはや4年。ベアはどこまで浸透した？ ボーナスは？ 原油高やAIの影響は？ 総力調査した！

仕事があるうちが華とは言うけれど......最後は明暗分かれた"働き盛り"たちに刮目！【みんなの給与明細2026年 春闘お疲れさまでしたVer. Part7】

＊本特集に出てくる年収やボーナスは、額面の金額です。すべて個人に対する取材によるもので、職種や業界の平均値ではありません

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【激務と給与は比例しない!? 仕事が大変】

●リクルート マーケター（女／20代後半）

＜年収＞600万円

＜冬のボーナス額＞45万円 【前年比】↑

＜ベアは？＞なし

かなり能力給に寄っていて、同じ20代後半でもへたをすると500万円くらいの年収差がつくことも。その分、管理職に就けば30代で1000万円超えも可能な会社だが、やはりめちゃくちゃヤル気のある人、あるいは業績が良い部署の人ほど残業時間が長い。

固定残業制で月45時間までは給与に組み込まれていて、残業超過がひどいとアラートが来るのでこっそり働いている人も少なくない。これも「圧倒的当事者意識」（リクルートの社内用語）があればこそ。

業績はおおむね好調だが、リクナビはマイナビにガン負けしているし、今後のことは不透明かも。

●金融系ベンチャー 法人営業（男／20代前半）

＜年収＞500万円

＜冬のボーナス額＞32万円 【前年比】↑

＜ベアは？＞なし

残業時間は平均して月に50〜60時間ほど。休日はなるべく仕事をしないようにしているが、仕事の関係者も若い人ばかりで、週末も一緒に遊ぶことが多い。

そのため公私の境目が希薄で、気がつけば仕事の話をしていることもあるし、どこからが残業なのか曖昧ではある。もっとも、見込み残業制で残業代が出るわけではないから別にいいのだが。

なお、ボーナスは半期ごとのパフォーマンスを10段階で評価され、その10分の1を基本給にかけて算出される。ちなみに昨冬は基本給が40万円で評価「8」だったから、40万円×0.8で32万円もらえた。

●エロ漫画出版 編集者（男／40代前半）

＜年収＞700万円

＜冬のボーナス額＞50万円 【前年比】→

＜ベアは？＞なし

編集者なので、把握し切れないほど残業している。エロ漫画は冬の時代を迎えて久しいが、一時期の大量淘汰（とうた）を乗り越え、今生き残っている出版社はもう大丈夫だろう。

大手の一般漫画誌のように持ち込みがどんどん来るわけではないので、描き手の開拓がとにかく大変。同業他社から人材を引き抜いたりはせず、一般漫画からスカウトしたり、ネット上で適したイラストレーターを発掘したりしている。

年収は、ちゃんと活躍すれば1000万円も夢ではないし、単行本が売れれば給料も上がる。ただ、トレンドがあるので、若いうちに稼ぐ仕事かも。

●印刷会社 加工・機械オペレーター （女／40代前半）

＜年収＞360万円

＜冬のボーナス額＞30万円 【前年比】↑

＜ベアは？＞なし

準社員として働いていて、現在、月給21万円に職能手当が2万円、家賃手当が3万円という待遇。作業内容は、主に顧客からオーダーされたTシャツや雑貨への印刷加工で、キャラクターの転写などが多い。

冬服は単価が高いので引き合いが少なく、繁忙期は主に夏。ただ、2月末から3月上旬にかけては卒園シーズンで、子供の描いた似顔絵をモチーフとしたグッズのオーダーが多かった。

ここ数年、受注量は激増しており、工場を増設したばかり。自分がいる工場だけでも2年前と比べて加工数は倍増している。各工場で夜間作業を行なっていて、24時間稼働の工場もある。

●フードテック 営業（男／30代前半）

＜年収＞580万円

＜冬のボーナス額＞10万円 【前年比】→

＜ベアは？＞あり

サプリメント開発が中心だが、その技術を生かして大手食品メーカーなどと業務提携を進めているスタートアップ企業。健康志向は世界的に高まっており、国内より海外からの引き合いが多いので、可能性と将来性を感じて3年前にジョイン（入社）した。

まだまだ少人数だが、一方で販路拡大や資金調達のためにプロモーション命の段階にあるため、とにかく稼働時間は長い。

営業企画といえば聞こえはいいが、朝から深夜まで飛び回る日が多く、厳密に残業をカウントすると月に80時間を超えると思う。

でも会社の成長を優先したい意識があり、申請はしていない。

取材／鈴木 旭 友清 哲 西田哲郎 東川 亮 東田俊介 南ハトバ 茂木響平 山口真央 吉岡 俊 吉川明子 文／友清 哲 イラスト／服部元信