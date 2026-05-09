「大相撲夏場所」（１０日初日、両国国技館）

日本相撲協会は８日、東京・両国国技館で大相撲夏場所（１０日初日、両国国技館）の取組編成会議を開き、２日目までの取組を決めた。横綱大の里（２５）＝二所ノ関、かど番の大関安青錦（２２）＝安治川＝は休場することになった。安青錦の師匠、安治川親方（元関脇安美錦）は「痛みが引けば出る方向」と途中出場を目指す方針を明かした。安青錦は今場所、途中出場して勝ち越さなければ、大関在位わずか３場所で関脇に転落する。

歴史的なスピードで番付を駆け上がってきた安青錦に試練が訪れた。自身初の休場が決定。このまま出場せずに負け越しとなれば、在位３場所で関脇に転落する。安治川親方は「痛みが引けば出る方向で頑張っています」と、途中出場を目指す方針を示した。

７勝８敗で入門以来初めて負け越した３月の春場所で左足小指を骨折。５日には「万全ではないけれど、少しずつ良くなっている」と話していたが、６日の稽古で左足首を負傷。この日の朝、安治川親方に「まだ歩くのが精いっぱい」と伝えて休場が決まった。

関取に転落した場所で１０勝すれば大関に復帰する特例がある。しかし、１９６９年名古屋場所の制定以降、同ケースでの復帰は７例（三重ノ海、貴ノ浪、武双山、栃東２回、栃ノ心、貴景勝）しかない。

安治川親方は「痛みが引けば大丈夫だから、今は集中して治療をするように」と安青錦に話したと説明。「あとは気持ちと体の問題。順次見ながら話し合う」と語った。

戦禍のウクライナから来日。昨年九州場所で所要１３場所、歴代１位のスピード昇進だった新関脇で初優勝。所要１４場所で大関に昇進した今年１月の初場所も制した。新関脇、新大関の連続優勝は双葉山以来８９年ぶり。一気の綱とりが期待された春場所で暗転した。

初日から休場する大関の途中出場は２０２３年名古屋場所の霧島の１例のみ。途中休場から再出場は２０１９年夏場所の貴景勝、１９５１年１月場所の汐ノ海がいる。左足首の骨折、靱帯損傷は否定した安治川親方は「ケガはつきもの。うまくやっていきますよ」と、前向きに語った。