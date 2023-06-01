【マサチューセッツ ドレッシービューティー】 2027年1月 発売予定 価格：28,600円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

アリスグリントより、2027年1月に発売予定の1/7スケールフィギュア「アズールレーン マサチューセッツ ドレッシービューティー」。こちらは、Yostarが運営するスマートフォン向けゲーム「アズールレーン」に登場する、サウスダコタ級3番艦「マサチューセッツ」を立体化したものだ。

今回は、マサチューセッツがTVアニメ「アズールレーン びそくぜんしんっ！」に登場した際の衣装を再現している。全体的に白を基調にしたドレスと褐色の肌のコントラストが美しく、いつまでも眺めていたくなるような仕上がりだ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、全高は約230mmだ

なんといっても目を引くのは、クールで感情を抑えたようなマサチューセッツの表情だ。オレンジ色の瞳は透明感があり、静かにこちらを見つめているような雰囲気がある。額のあたりに付けられた赤い模様や、ぱっつん気味の前髪も細かく再現されている。

ドレスと同じ色合いの白いロングヘアは、顔まわりも含めて丁寧に造形されている。少しだけ角度を変えて見ると、異なる表情が見えてくるところも面白い。特に横顔では凛とした雰囲気が出ており、また違った魅力が楽しめる。

落ち着いた表情をしたマサチューセッツ

オレンジ色の瞳が神秘的だ

横顔も美しい

また胸元から腰回りにかけての造形も見どころのひとつだ。マサチューセッツが身につけている衣装は、白い布地部分は柔らかそうな質感で表現されているほか、首元や腰のあたりに付けられたゴールドの装飾がアクセントになっている。いずれも丁寧に作り込まれており、全体的に高級感を演出している。

首元の装飾もゴージャスだ

白い衣装に金色のパーツがよく映える

指には白いネイルが塗られている

両手に薄い布を持ち、ふわりと広がるようなポーズになっているところもかわいらしい。太ももには金色のリングが付けられているほか、片足だけハイヒールを脱いでいるなど細かい演出も加えられている。この布の部分が足元まで垂れ下がっており、華やかなシルエットに仕上げられている。

これはけしからん！

太ももの金色リングもアクセントになっている

靴のストラップまでしっかり造形されている

こちらの「アズールレーン マサチューセッツ ドレッシービューティー」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。写真からでも作り込みの細かさは十分に感じられるが、実際に自分の目で見た方が、全体的なボリューム感もわかりやすい。少しでも気になっている人は、この機会にお店に足を運んでみることをおすすめする。

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