こういうの食べたかった♡【シャトレーゼ】子どもが寝た後、楽しもう♡「大人スイーツ」

子どもからお年寄りまで楽しめる、種類豊富なスイーツが見つかる【シャトレーゼ】。今回は、日頃、子育てや仕事に奮闘している大人たちにおすすめしたい「大人スイーツ」にフォーカスします。成熟した今だからこそ分かる深みのある味を楽しめそうなスイーツは、子どもが寝た後、大人だけでゆっくり味わうのにぴったり。至福のひとときを過ごしたら、明日からまた頑張れる活力がわいてくるはず。今回は、アルコールが使われたカップスイーツや特別感のある材料が使われたケーキといった、シャトレーゼの「大人スイーツ」をご紹介します。

バニラの香りとコクを楽しむプレミアムなケーキ

「北海道産純生クリーム使用 プレミアムショート苺」は、“プレミアム”という特別感に心躍る、大人だけで味わいたくなるようなショートケーキです。天面には大粒の苺を2つもトッピング。公式サイトによると、「定番のスペシャル苺ショートとひと味違って、バニラの香りとミルクの風味、フレッシュな苺の味わいが楽しめます」とのこと。バニラビーンズ入りの純生クリームも美味しさのポイントになっている様子。

ラム酒をきかせた大人のモンブラン

真っ白なホイップクリームが目を引く一風変わった形状の「レーズン・バターモンブラン」。ラム酒シロップをしみ込ませたココアスポンジをベースに、ラム酒漬けレーズンバタークリームを重ね、ココアビスケット入りホイップクリームをオン。さらにホイップクリームでデコレーションした仕上がりで、優雅な気分に浸らせてくれそうです。@pan.oyatsuさん曰く「ホイップは、もこっとした口当たりでややこってり感あるものの植物性のあっさりした後味でミルク感もあり」とのこと。公式サイトでも「大人な味わいのモンブラン」と紹介されている通り、ブランデー等の特別なお酒と味わうのもアリかもしれません。

国産和栗を使用した本格的な味わい

国産和栗の濃厚な風味が楽しめそうな「国産和栗のモンブラン」も、大人におすすめのスイーツです。天面の和栗クリームに包まれたブランデー入りホイップクリームが、和栗の味をより引き立ててくれそう。@mame48goさんも「さらにホイップにほんのり効かせた洋酒が、栗の甘さを引き立てながら上品な余韻を残します」とコメントしています。土台は口当たりの軽さに期待できるダコワーズなので、焼き菓子の軽やかさも新鮮に感じられるかも。

大人におすすめの爽やかカップスイーツ

これからの季節にぴったりな爽やかスイーツなら、「Dessertパルフェ パイン＆オレンジ」がおすすめ。パインとオレンジの果肉を乗せたフレッシュな見た目で、スパークリングワインにも合いそうです。中間層にナタデココが入ったオレンジリキュールゼリーを重ねており、ほんのりと大人な味に。ベースは、オレンジソース、その上に、レアチーズクリーム、温州みかんゼリーと重なっており、まろやかさやコク等、さまざまな味と食感を楽しめるはず。

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※こちらの記事では@mame48go様、@pan.oyatsu様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino