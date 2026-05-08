タリーズ初のチョコミント登場♡爽快シェイクで夏気分を満喫

暑さを感じ始める季節にぴったりな爽快ドリンクが、タリーズから登場♡2026年5月13日（水）より、初の「チョコミントシェイク」をはじめ、スイーツ感覚で楽しめる限定シェイクやフルーツティーが発売されます。甘さと清涼感のバランスにこだわった味わいは、仕事の合間や休日のリフレッシュタイムにもぴったり。気分まで涼やかにしてくれる、タリーズの新作ドリンクをチェックしてみてください♪

初登場のチョコミントシェイクに注目

今回の目玉は、タリーズ初となる「チョコミントシェイク」。Tallサイズ750円（税込）で登場し、爽やかなミントの香りとほどよい甘さが絶妙にマッチした一杯です。

ひんやりとしたミント風味のシェイクに、クーベルチュールチョコを合わせることで、食感と濃厚なチョコの風味をプラス。

チョコミント好きの方はもちろん、「チョコミントは少し苦手…」という方でも楽しみやすい、バランスの良い味わいに仕上がっています。

さらに、爽快感をもっと楽しみたい方には「もっと！チョコミントシェイク」Tallサイズ790円（税込）もラインナップ。ミント感がアップした、刺激的な清涼感を堪能できます♡

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クッキー＆クリームの濃厚な甘さ

スイーツ好きには、「クッキー＆クリームシェイク」Tallサイズ750円（税込）もおすすめ。クリーミーなミルクシェイクに、ザクザク食感のココアクッキーを合わせた、満足感たっぷりのドリンクです。

アイスクリームを思わせるなめらかな甘さに、ほろ苦いココアクッキーがアクセントとなり、最後まで飽きずに楽しめるのが魅力。リッチな味わいで、自分へのご褒美ドリンクにもぴったりです。

クッキーの食感をもっと楽しみたい方には、「もっと！クッキー＆クリームシェイク」Tallサイズ790円（税込）も登場。ザクザク感がさらにアップし、食べ応えのある一杯に仕上がっています♪

爽やかなフルーツティーも登場

同日より発売される「＆TEA グレープフルーツセパレートティー」は、Tallサイズ585円（税込）、Grandeサイズ645円（税込）で展開されます。

みずみずしいホワイトグレープフルーツ果汁と、華やかな香りのアールグレイティーを合わせた、初夏にぴったりの爽やかなフルーツティー。

グレープフルーツの心地よい酸味と紅茶の上品な香りが広がり、すっきりとした後味を楽しめます。

甘いシェイクとはまた違った軽やかな味わいで、気分転換したい時にもおすすめです。

※価格は全て税込みです。

※一部取扱いをしていない店舗がございます。

※画像はイメージです。

この夏はタリーズで爽快カフェ時間を

タリーズの新作ドリンクは、暑くなるこれからの季節にぴったりな爽快感とスイーツ感を楽しめるラインナップが勢ぞろい。

チョコミント派も、濃厚シェイク派も、その日の気分に合わせて選べるのが嬉しいポイントです♡

ぜひお気に入りの一杯を見つけて、タリーズで心ほどけるカフェタイムを過ごしてみてください♪