人気漫画「キン肉マン」の原作者「ゆでたまご」の嶋田隆司氏が8日、自身のインスタグラムを更新し、左膝手術後の「痛みにのたうちまわる」動画を投稿した。

嶋田氏は7日の投稿で「先週の腰の検査入院に続き 本日から左膝の手術のため またまた入院」と8日午前9時から「全身麻酔で約1時間の手術」を受けることを報告。この日朝には「これから、いよいよ左膝手術行ってまいります」と自撮りショットを投稿していた。

続く投稿では酸素マスクを付けてベッドに横たわる動画を公開。「みなさんご心配をおかけしましたが 今朝9:00左膝の手術 約1時間で終わりましたが 意識朦朧、術後の患部の痛みにのたうちまわっております」と状況を説明した。

フォロワーからは「お大事になさってください」「Dr.ボンベを信じてご自愛ご静養ください」「今はゆっくり休んで、一日も早く元気になりますように」「Dr.ボンベを呼んでください」「お疲れ様です！痛みに打ち勝ってください」「術後も大変だとは思いますが頑張ってください」など励ましのコメントが続々と届いている。