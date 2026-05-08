◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

昨年大会覇者でツアー２９勝の申ジエ（韓国）がまさかの予選落ちを喫した。

首位と５打差の１８位で出た２日目はバーディーなし、９ボギーの８１と大きくスコアを落とした。通算１０オーバーで９４位に沈んだ。申の８１は、２０１２年の日本女子オープン初日、２０２２年のダイキンオーキッドレディス最終日に並ぶ、自己ワースト記録となった。

申は喉の痛みを訴え、ホールアウト後は取材対応は行わなかった。大会事務局を通じて「最後まで回れたので良かったです。喉の痛みと熱が若干あるので、しゃべることができないです。今日のプレーは途中で止めることなく、最後までできたのですごく良かったです。いいプレーができなかったことは、皆さんに申し訳ないので、体調を整えて、またいいプレーを見せられるように頑張ります」とコメントした。

今年は、大会初優勝を飾った２０１８年大会と同じ西コースで開催されたが、無念の予選落ち。ツアー史上７人目の永久シード（通算３０勝以上）入りは持ち越しとなった。