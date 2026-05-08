（新静岡セノバ前から中継 竹川 奈々 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（竹川 奈々 アナウンサー）

ここからは「しずおか献立予報」です。このコーナーは、スーパーで聞いた今お得なお野菜を、お値段とともに紹介、さらにそれを使った簡単レシピもご紹介していきます。さあ、きょうご紹介していただくのは「富士屋中田店」店長の荒川さんです。さあ松浦さん、気になるおすすめ食材なんですが、きょうはこちら「メバチマグロ」なんです。





（松浦 悠真 気象予報士）マグロですか。（竹川 奈々 アナウンサー）実は今、漁に異変が起きていまして、燃料費が高くなっていることによって、そもそも漁に出られる時間が短くなっている。結果、漁獲量が減っているということなんです。さらに紙パックなどの資材費も高くなっているということで、今後値上がりの可能性があるということなんです。（松浦 悠真 気象予報士）どんどんこれから上がってくるから今がチャンス。（竹川 奈々 アナウンサー）今がチャンスなんです。値段を確認していきましょう。本日の富士屋･中田店で100グラムあたり431円で販売されていました。では、そんなメバチマグロを使った簡単レシピがこちらです。・「マグロとスプラウトの塩昆布和え」材料これだけで。（松浦 悠真 気象予報士）「おいしそうですね」（竹川 奈々 アナウンサー）そうなんですよ。和えるだけなんです。ご飯にもお酒にもぴったりなんですよ。ではレシピの動画がこちらです。マグロは2センチ角に切ります。ブロッコリースプラウトは根元を切り落とします。続いてボウルにマグロ、ブロッコリースプラウト、塩昆布、ごま油を入れて混ぜます。器に盛りごまを振ります。これで完成なんです。簡単ですよね。（松浦 悠真 気象予報士）あっという間にできそうですね。（竹川 奈々 アナウンサー）試食ご用意いたしました。どうぞ。（スタジオ出演者 試食）