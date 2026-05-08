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講談社は、「ブルーロック」、「薫る花は凛と咲く」、「WIND BREAKER」などのマンガのコマをそのまま使った「特製ぷっくりマガジンシール」が抽選で5,000人に当たるプレゼントキャンペーンを5月8日から7月13日23時59分まで開催する。

週刊少年マガジン編集部から5月と6月に刊行される21作品の対象コミックスを購入してキャンペーンに応募すると、下記7作品が収録されたシールが当たる。

シールに収録される作品

「ブルーロック」

「薫る花は凛と咲く」

「WIND BREAKER」

「灰仭巫覡」

「あの島の海音荘」

「ドリーム☆ジャンボ☆ガール」

「K-9 警視庁公安部公安第9課異能対策係」

※デザインに使用する作品は変更となる場合がございます。

キャンペーン応募方法

対象の紙版コミックスのページ内に封入されているRFタグに印刷された二次元コードを、キャンペーンページの「読み取る」ボタンで読み取ると、その場で抽選結果が表示される。RFタグ1枚につき1件の応募が可能。

対象コミックス

「ペンの夢に紅をさす（1）」

「ロブレイブ（1）」

「宇曽田みのりの代用料理（1）」

「【爆アド】生まれた直後から最強悪霊と脳内バトルしてたら魔力量が測定可能域を超えてました（2）」

「白鳥運子は31画（2）」

「GURU（2）」

「ハナバス 苔石花江のバスケ論（6）」

「追放された転生王子、『自動製作』スキルで領地を爆速で開拓し最強の村を作ってしまう（7）」

「ジュミドロ（3）」

「ゼロとヒャク（2）」

「ドリーム☆ジャンボ☆ガール（5）」

「スルガメテオ（6）」

「灰仭巫覡（8）」

「黒月のイェルクナハト（4）」

「K-9 警視庁公安部公安第9課異能対策係（6）」

「お前がヤったんだろ！（1）」

「普通の本はありません！（2）」

「異世界グルメで成り上がり無双（4）」

「黄昏町プリズナーズ（4）」

「裏東京のオソロシドコロ（1）」

「アイドラトリィ（4）」

※賞品の発送は8月下旬以降を予定しております。

※賞品の内容、発送時期はやむを得ない事情により変更となる場合がございます。

※当選後、住所等の入力に誤りのないようご注意ください。