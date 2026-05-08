Henry T. Casey/CNN Underscored

（CNN）スマホの充電を簡単にしたいと思う人なら、最高のワイヤレス充電器を探していることだろう。だが、単に価格順に並べることはしてほしくない。それは、信頼性の劣るブランドがMagSafeやQi対応の充電器を売り込んでいるからというだけでなく、低価格モデルよりもほんの少し高い金額を出すだけで優れた製品が手に入るからだ。

そこで筆者は人気のワイヤレス充電器17種類をテストし、「iPhone」と「Android」スマホをバッテリー切れの状態からどれだけ速く充電できるかを比較した。ここではそのテスト結果にもとづき、総合的にみてベストといえる製品や、コスパ最高のもの、複数デバイスを同時に充電するのに最適なものを紹介する。

最高のワイヤレス充電器：「Belkin UltraCharge Magnetic Charger」

Belkinのこの製品がテストで最高レベルのスコアを記録した。一見、2メートル超の長めのケーブルが付いたシンプルな充電パッドに見えるが、背面に隠された小型のキックスタンドは、充電中に動画を見たり、iPhoneのスタンバイモードを活用したりするためのスマホスタンドとして活用できる。

Belkin UltraChargeの最大の特長は、比較的手頃な価格にもかかわらず30分で「iPhone 16 Pro Max」を46%まで充電した点だ。これは筆者がテストした単一デバイス用ワイヤレス充電器の中で最高スコアだった。よりスコアの高い充電器は少なくとも倍以上の価格で、UltraChargeのスコアは最上位の充電器とわずか6ポイント差だった。また、単一デバイス用充電器の30分充電テストでは、「Pixel 10 Pro XL」の充電スコアでもトップを獲得した。これはQi2 25W充電によるもので、最速のワイヤレス充電器を探す際はこの仕様を目安にするといいだろう。

さらに、BelkinはUltraChargeに放熱性を向上させるパッシブ冷却技術を搭載しているとうたっている。テスト中、競合製品と異なり特に熱くはならなかったことからも、その効果を確認できた。加えて、2年間の保証と過負荷・過電圧保護などの安全機能は安心感を与えてくれる。

コスパ最高のワイヤレス充電器：「Iniu SnapGo W11」

40ドル（約6200円）以下のワイヤレス充電器を探している人には、充電中にライトが点灯するコード付きパック型のIniu SnapGo W11が優れた選択肢だろう。15W Qi2充電は総合トップの製品より若干劣るが、iPhone 16 Pro Maxを30分で36%充電でき、同価格帯の他の製品すべてを上回った。

また、Belkinの低価格帯の2製品、「BoostChargeワイヤレス充電パッド」と「BoostChargeワイヤレス充電スタンド」がバッテリー切れのPixel 10 Pro XLを充電できず、充電エラーになったのに対し、Inuiは充電に成功した。グーグルの最大モデルでのスコアは22%と最高ではなかったが、少なくとも動作はした。さらにこのスコアは、アップルの39ドル（日本では税込6480円〜）のワイヤレスMagSafe充電器に迫る結果だった。

Iniu SnapGoで唯一気になるのは、充電中に冷却ファンがスマホを冷却しきれなかった点だ。だが、この価格帯でその性能はそもそも期待していない。

ベスト2 in 1ワイヤレス充電器：「Twelve South HiRise 2 デラックス」

筆者は長年、超高級な「HiRise 3 デラックス」を愛用してきたが、その弟分が2 in 1部門のトップに輝いた。縦型デザインと調整可能な充電パックにより、常時表示ディスプレーを搭載したiPhone（「iPhone 14 Pro」以降と「iPhone 17」「iPhone Air」）に最適なベッドサイドスタンドになるうえ、テストでの充電速度も良好だった。

「Apple Watch」や「AirPods」をiPhoneと一緒に充電したい人がこのスタンドを見送るべき理由があるとすれば、旅行用のものを求めている場合だ。パッキングするには折りたたみ式のほうが向いているだろう。

ベスト3 in 1ワイヤレス充電器：「Belkin UltraCharge 3-in-1 Foldable Magnetic Charger」

3 in 1ワイヤレス充電器の競争は激しいが、常連のBelkinがこのカテゴリーをも制することに驚きはなかった。より高価でより多機能な競合製品が顔をそろえる同部門で、UltraCharge 3-in-1はその確かな価値で首位に立った。まず、25W Qi2によるiPhone 16 Pro Maxの充電速度はトップと遜色なかった。

もう一つの強みはコンパクトに折りたためる設計だ。この持ち運びやすさに加え、Pixel 10 Pro XLの充電スコアでも50〜130ドル高い競合製品に対しまずまずの結果を残した。持ち運びやすさにこだわらず、もう少し予算に余裕があるという場合は、Belkinの「UltraCharge Pro 3-in-1 Magnetic Charging Dock」も大変いい。

とはいえ、UltraCharge 3-in-1は、ほとんどの人が求める機能を、想定よりも安く実現している。これは筆者の考える勝者の条件だ。

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本稿はCNN Underscoredのヘンリー・T・ケイシー記者による製品レビュー記事です。

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