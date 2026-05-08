4車線化された中和幹線の様子。

大阪・八尾・柏原の国道25号「大阪柏原バイパス」計画

国道25号と「大阪柏原バイパス」の対象区間

国道25号は、大阪・奈良・三重を結ぶ広域幹線道路で、大阪府内では八尾市や柏原市などと大阪市内をつなぐ、貴重な東西軸となっている。

一方で、大動脈でありながら、大阪府内の国道25号は現在も片側1車線区間が中心だ。信号交差点が連続するうえ交通量も多く、慢性的な渋滞が発生している。特に八尾市内では、7時～19時台の大半区間で平均旅行速度が20km／h未満となるなど、深刻な機能低下が課題となっている。

特に課題となっているのが通過交通の多さだ。国道25号では、小型車で約7割、大型車では約9割が中長距離利用となっており、大型車の半数近くが通過交通を占めている。こうした車両が生活道路の交通を圧迫し、地域の渋滞悪化につながっている。

南側には「西名阪自動車道」が並行しているものの、依然として一般道の利用も多いのが実情だ。そのため、通過交通を分散させる新たな道路として、「大阪柏原バイパス」の整備が長年求められてきた。

そして2026年4月、ついに同バイパスの「調査開始」が正式に発表された。これを受け、八尾市と柏原市の両市長も歓迎のコメントを表明している。

奈良県東部まで「丸ごと4車線」となる「最後の1ピース」

渋滞する八尾市・柏原市の国道25号

大阪柏原バイパスは、大阪市平野区の「平野東1交差点」から、河内国分周辺を経て国道165号へ接続し、西名阪道・柏原IC付近までを4車線以上で結ぶ構想だ。

起点となる平野東1交差点は、八尾市中心部へ直結する府道5号（大阪港八尾線）が分岐するY字路で、大阪市側はすでに4車線道路として整備されている。

一方、柏原ICから奈良県側では、「香芝柏原改良」事業により、県境部の峠越え区間で4車線化が進行中だ。さらにその先では、4車線道路の「中和幹線」が整備済みで、橿原市を経て桜井市方面まで奈良盆地を東西に貫いている。

つまり、今回本格的に動き出した大阪柏原バイパスは、大阪府内から奈良盆地を経て、三重県手前までを“ほぼ丸ごと4車線”で結ぶ広域道路ネットワークにおける、「最後の1ピース」となる区間なのだ。

大阪柏原バイパスについては、現道拡幅となるのか、新たな別線ルートとなるのかも含め、今後、概略ルートや構造の検討が進められる見通しだ。

なお、国は現時点で「大阪柏原バイパス」という名称を正式には用いていない。実際には、近畿地方整備局の2026年度予算概要の中で、「大阪中河内地域については、総合的な交通需要を踏まえ、交通円滑化や幹線道路の機能強化等に係る調査を実施します」と記載されている。ただ、香芝柏原改良との接続や広域ネットワークの構想を踏まえると、実質的には国道25号の代替機能を担う道路計画とみられる。

これから何が始まる？ 着工までのプロセスは。

奈良県側では「中和幹線」が完成している（図を東西に貫く赤線）

着工に向けては、まず「計画段階評価」が行われる見通しだ。これは地域アンケートなどを2～3回実施しながら、概略ルートや道路構造を絞り込んでいく手続きだ。その後、都市計画決定や環境アセスメントを経て、ようやく事業化を待つ段階となる。

もっとも、今回の動きは、近畿地方整備局の2026年度予算概要に“その他”の項目として追加された段階で、現状は「計画段階評価に向けた検討準備」が始まったレベルに過ぎない。それでも、大阪柏原バイパスの実現に向けた、確かな第一歩といえそうだ。

数年後、計画段階評価が本格化すれば、「概略ルート・構造の検討（計画段階評価を進めるための調査）」の対象として、正式にリスト入りすることになる。参考までに、2026年度時点でリストアップされているのは、国道1号の山科～大津をバイパスする「滋賀京都連絡道路」計画のみで、同種案件が多数並行している状況ではない。大阪柏原バイパスにとっては、比較的良いタイミングで動き出したとも言えそうだ。

計画段階評価では一般的に、「全線高架案」「一部高架＋4車線バイパス案」「現道拡幅案」など、複数のルート・構造案が比較検討される。その中から、交通効果や沿道環境、事業費などを踏まえ、最終的な計画が絞り込まれていくことになる。

注意したいのは、大阪柏原バイパスが、国の高規格道路ネットワークとして正式に位置付けられた計画ではない点だ。そのため、名阪国道のような「信号のない」自動車専用道路になることが確約されているわけではない。

ただし、交通分散による便益や事業効果を踏まえれば、一般道とは限られたICで接続する高架主体の高規格バイパス案が採用される可能性も十分考えられるだろう。

次の注目点は、委員会などで「計画段階評価」着手の方針が正式にアナウンスされるかどうかだ。具体化へと動き出した大阪柏原バイパス構想の動向に、引き続き注目していきたい。