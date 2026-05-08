特別感スゴッッ！！（幸）【サーティワン】一部の人しか買えない？！「限定グッズ」が超可愛い♡

季節のフレーバーやキャラクターとのコラボアイスなど、話題のメニューが続々と登場している【サーティワン】には、限られた人だけが購入できる特別なグッズがあるそう。今回は、そんな「限定グッズ」について、どうすれば購入できるのか、どんなグッズなのか等を解説します。サーティワンファンだけじゃなく、お得にアイスをゲットしたい人にとっても参考になるかも。ぜひチェックしてみてください。

サーティワンには会員制度がある！

サーティワンには、無料で登録できる会員制度があるのをご存じですか。名前は「31Club（サーティワンクラブ）」。31Clubアプリをダウウンロードして、会員登録すればOK。サーティワンのお店で買い物をするたびに会員バーコードをかざすことで、1円＝1アイスマイルが貯まり、貯めたアイスマイル数に応じて、レギュラーからダイヤまで6つのクラスに分けられます。そして、クラスごとに異なる特典がゲットできるそう。また、バースデークーポンや記念日を登録することでアニバーサリー特典のクーポンも。まだ会員になっていない人は、ぜひアプリをダウンロード & 会員登録してみてください。

特別な人だけが買える、特別なグッズとは

@ftn_picsレポーターHaruさんが手に入れたのは「Hello！New 31set」です。レポーターHaruさん曰く、「31Clubアプリのゴールドクラス会員以上の方のみしか買うことのできない限定グッズ」なのだとか。10,000アイスマイル以上貯めるとゴールドクラスになれるようなので、既に31Club入会済の人は、アプリのアイスマイルをチェックしてみて。セット内容は、「バラエティボックス レギュラー4コ入りギフト券」が2枚、「サーティワンオリジナル メッシュ刺繍ポーチ」、「サーティワンオリジナル RHODIA ブロックメモ & BICボールペン」と盛りだくさん。価格は\3,780（税込）。

アイスの刺繍がクオリティ高すぎ！

サーティワンの新ロゴとアイスの刺繍が可愛すぎる「サーティワンオリジナル メッシュ刺繍ポーチ」。本体の水色にファスナーのピンクと、サーティワンらしい配色もポイント。中に入れた物が見えるので、コスメを入れたり、推し活に使っても良いかも。レポーターHaruさん曰く、「オリジナルペンとメモを入れるのにちょうど良いサイズ感」とのこと。可愛い & 実用的で、マニア心をくすぐるグッズです。

高級感たっぷりで使い勝手の良いメモ帳

使うのがもったいなくなってしまいそうなほどおしゃれなこちらは「サーティワンオリジナル RHODIA ブロックメモ」です。ゴールドの箔押しロゴが高級感たっぷり。中のメモについては、レポーターHaruさんによると「切り取り線がついているので、ビリビリに破けない」のだそう。シンプルなデザインなので、職場などでも使えそうです。注文期間は、2026年5月10日までとのことなので、既にゴールドクラス以上の人は今すぐチェックを！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A