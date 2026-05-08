スマホみたいにタッチ操作もできるマウス。

普通のマウスは左右ボタンとホイールだけですが、ゲーム用だと横っ腹に小さなサイドボタンが2個とか8個とか12個とか、電卓のように並んでいるものがあります。予め設定しておくと、コマンドの呼び出しやアイテム使用など、キーボードを使わずにできるのが便利。

しかしボタンが多いほど「どれがどれだっけ？」と混乱しがち。設定一式を多階層に分けるともっとこんがらがっちゃいます。

マウスに左手デバイスの便利さ

Turtle Beachの「Command Series MC7」は、多ボタンの代わりにタッチスクリーンを搭載したゲーミングマウス。

横長の2.25インチ画面には4つの仮想ボタンが並び、ポインターの移動速度（DPI）やマクロ設定したショートカット、プロファイル切り替え、ソフト起動や配信機能の呼び出しなどが行なえます。

最大33個の機能割り当て

マウスは5つのプロファイルを切り替え、最大で33個の仮想ボタンに機能を割り当てられます。おそらく画面下にある2つの物理ボタンで、仮想ボタンをスクロールさせるのでしょうね。設定しているボタンの並びはアイコンで一目瞭然。マイクオフ、消音、CPUの温度表示など、使える機能も情報も多岐に渡ります。

マウスが1秒間にPCへ位置情報を送信するポーリングレート（回数）は8K（8,000回）。0.125 秒の低遅延で一般的なマウスの8倍の速さを誇ります。シューティングゲームでは照準合わせが精密になりますね。

Image: Turtle Beach

1,000mAhのデュアルバッテリーで電池寿命が長く、充電切れが近付いたら充電済みに素早く交換もできます。RGBライトで極彩色に光り、2.4GHz無線、Bluetooth無線、有線でも使用可能。ゲームだけでなく事務作業などで使ってもOKです。

視認できれば慣れるまでが早そう

設定したボタンがどれか、指が憶えるまでちょっと大変なのが多ボタン式。筆者が使っているゲーミングマウスは、やりすぎのサイドキー10個でたまに間違えたり「このボタンなんだっけ？」が起こります。

「Command Series MC7」ならただボタンが並ぶだけよりも、何のボタンか視認できて操作が速いんじゃないでしょうかね。159.99ドル（約2万5400円）で2026年7月に発売予定です。

Source: YouTube, Turtle Beach via YANKO DESIGN