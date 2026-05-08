女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」が８日、東京・渋谷区のＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＳＨＩＢＵＹＡで初の写真集「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ ３ｒｄ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ写真集 ＳＵＧＥＲ ＡＮＤ ＨＵＥＳ」（宝島社）の発売記念イベントを行った。

デビュー３周年を記念して制作。南国での撮影を希望したメンバーの声を受け、タイ・バンコクで撮り下ろした。

水色がメンバーカラーの福山梨乃は「今回の撮影ではメンバーカラーを脱ぎ去って、違う色をたくさん表現している」とアピール。実際にメンバーカラーを一切身につけておらず「挑戦的で、新しい“きゃんちゅー”を見せられた」と胸を張った。

ピンクがメンバーカラーの村川緋杏（びびあん）は、以前メンバーでタイを訪れた時に「延長コードが爆発したり、海外のご飯に慣れなかったりしてフラフラになった」と回想。「今回はいっぱい対策を練って行った。“爆発ごと”もなく平和に写真集を撮ることができた」とほほ笑んだ。

写真集の自己採点については、３周年にかけて「３億点です！」。「私たちのパワーは数え切れないので、１００点や１５０点とは違う。想像できない（単位の）億が妥当かな。来年は４億点目指して頑張ろうね」とメンバーに呼びかけた。

村川は仲の良さも強調し「家族よりも一緒にいる。１周年、２周年の時よりも家族に似た仲間になっている。みんなすごく志が高く、見ている先が同じことはずっと変わらない」と信頼を寄せた。

昨年末は「倍倍ＦＩＧＨＴ！」でＮＨＫ紅白歌合戦に初出場。福山は今後の野望について「海外へいろんな“あめちゃん”の方に会いに行きたい」と、世界規模での活躍を宣言した。