【新コレクション「DONALD BIRTHDAY 2026」「DONALD FASHION 2026」】 ディズニーストア店舗：5月15日より発売

「クールブランケット」価格：5,800円/「【一部店舗限定】ぬいぐるみ（スーパービッグ）」価格：23,500円/「ティッシュボックスカバー」価格：4,800円

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、6月9日のドナルドダックの誕生日に向けて、新コレクション「DONALD BIRTHDAY 2026」と「DONALD FASHION 2026」を発売する。ディズニーストア店舗では5月15日より、ディズニーストア一部店舗（ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店）とディズニー公式オンラインストアでは先行して5月12日より順次販売される。

「DONALD BIRTHDAY 2026」は、とろけているようなポーズや、つぶらな瞳に癒やされる描き起こしアートを用いた、夏らしい涼しげなカラーのコレクション。ドナルドの上にちょこんと乗った脱力ポーズのチップとデールにも注目したい。

また、「DONALD FASHION 2026」は、初夏にぴったりなネイビーとホワイトのボーダー柄や、大胆なキャラクターデザインがアクセントになっており、遊び心あふれるデザインながら、落ち着いたカラーリングで幅広いスタイリングに取り入れやすいファッションアイテムが揃っている。

DONALD BIRTHDAY 2026

「DONALD BIRTHDAY 2026」は、くつろいだドナルドのぬいぐるみやころんとした丸いフォルムがキュートなぬいぐるみキーチェーンをはじめ、ステーショナリーやバッグなど、バラエティ豊かなラインナップとなっている。

さらに、帽子のデザインがポイントのシートクッションや、接触冷感生地のブランケット、ルームライトといった、家の中でもキャラクターと一緒にくつろげるホーム雑貨が多数ラインナップ。また、一部店舗限定では、もっちり触感のスーパービッグサイズぬいぐるみが販売される。

【商品の一部】

「ドナルド ぬいぐるみ」価格：4,800円

「ドナルド ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン」価格：2,600円

「ドナルド マルチポシェット」価格：4,000円

「ドナルド、チップ＆デール タンブラー」価格：2,400円

「ドナルド、チップ＆デール シートクッション」価格：2,500円

「ドナルド スポンジ ボディ用 ケース付き」価格：3,300円

DONALD FASHION 2026

細部までこだわったバックデザインが特徴のデニムシャツをはじめ、リバーシブルで楽しめるハット、ボーダー柄がクールな靴下まで、全身でドナルドのコーディネートを楽しめるアイテムが揃っている。そのほか、フェイスデザインがインパクト抜群のショルダーバッグに加え、キュートなポーズをしたドナルドを散りばめたTシャツや大容量トートバッグなど、キャラクターの魅力を詰め込んだ“ドナルドづくし”のコレクションとなっている。

【商品の一部】

「ドナルド ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン マリン 」価格：2,600円

「ドナルド ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン デニム」価格：2,600円

「ドナルド ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン」価格：2,600円

「【Spirit Jersey】ドナルド 長袖Tシャツ」価格：13,200円

「ドナルド 帽子・ハット リバーシブル 58」価格：3,500円

「ドナルド ショルダーバッグ DONALD FASHION」価格：5,900円

「ドナルド バッグチャーム」価格：2,900円

「トートバッグ（保冷）」価格：5,500円/「ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン」価格：2,600円/「デニムシャツ」価格：8,800円/「Tシャツ」価格：5,500円/「【Spirit Jersey】長袖Tシャツ」価格：13,200円

【注意事項】

※ディズニー公式オンラインストアではディズニーストアクラブプレミアムメンバー限定で5月11日（月）12時～5月12日（火）7時の先行販売をいたします。

※発売日の店舗でのご購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります。予約方法などの詳細は、ニュースページよりご確認ください。

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