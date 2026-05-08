2026年4月にメジャーデビューを果たした4人組ガールズバンド「Faulieu.（フォリュー）」。透明感のある歌声と芯のあるサウンドで注目を集める彼女たちですが、ボーカル＆ギターを担当するCanaco（キャナコ）さんは、「身体は楽器である」と考え、日々のパフォーマンスを支えるためのボディメンテナンスを大切にしています。

今回は、多忙な音楽活動の中でCanacoさんが出会った、ふくらはぎや太ももの深刻なむくみを強力にケアする人気のマッサージャー・ドウシシャの「ゴリラのふたつかみ」をピックアップ。ステージでの疲労を翌日に残さないための彼女流のこだわりや、実際に使用して実感した“痛いくらいの刺激”がもたらす癒やしの効果について、アーティストならではの視点で綴ります。

“身体は楽器”。ボーカリストCanacoが語る、日々のパフォーマンスを支えるボディメンテナンスへのこだわり

↑「Faulieu.」のボーカル＆ギター担当・Canacoさん

はじめまして！ 東京を中心に活動する4人組ガールズバンド・Faulieu.のボーカル&ギターを担当するCanacoです。

ボーカルは身体が楽器。毎月、メンテナンスのために整体へ通っているのですが、なるべくその日の疲れはその日のうちに取りたいもの。マッサージは普段から心がけてはいるのですが、日々の忙しさによっては後回しにしてしまうことも多いです。「良くないのはわかってるんだよね〜」と思いながらも睡魔には抗えません……。

特に足はとてもむくみやすく、基本的に着圧ソックスを履いて眠っています。痛いくらいむくんでしまうときは、筋膜ローラーなどを使い見よう見まねでコロコロしたり……。しかし、結局自分が動くから疲れてしまうこと、「……っていうかはやく横になりたい！！」という気持ちが勝り（笑）、充分にケアしきれず眠ってしまうことも多いのです。そんなときに出会ったのがゴリラのふたつかみでした！

ドウシシャ「ゴリラのふたつかみ」をレビュー

ドウシシャ 「ゴリラのふたつかみ」 公式通販価格：6900円（税込）

使ってみたアイテム

本体サイズ：（約）幅68×奥行20×高さ3cm 重量：（約）430g（ACアダプター含む） 対応サイズ：（約）ふくらはぎ周囲/37〜60cm、太もも周囲/41〜60cm エア圧力：最大約60Kpa

ふくらはぎ＆太ももの2way仕様。軽量・コンパクトながら“パワフルな刺激”

ドウシシャの「ゴリラのハイパワー」シリーズには、様々な種類のケア商品があるのですが、「ゴリラのひとつかみ」はふくらはぎ専用、「ゴリラのふたつかみ」はふくらはぎと太ももに使用できる2way仕様というのが大きな差です。また、ゴリラのふたつかみには“ぽこぽこパーツ”というツボ押しアタッチメントが付いているのも大きな差のひとつです。

「大は小を兼ねる」そんな言葉が好きな私は、ゴリラのふたつかみを選びました！ カラー展開はピンク・グレー・パープルの3色。家のものをグレーで集める節があるので、グレーを選択しました。商品自体の重さはとても軽く、ACアダプターを含めても約430g。太ももにも巻ける長さなこともあり、少し幅はとるものの持ち運びにも便利です。

長さは約68cmの大判サイズ！ 全面ファスナーになっているため、ちょうどいいサイズ調整が可能です。内側には目印タグが付いているため上下で迷うことなく、簡単に装着ができます。

↑長さは約68cmの大判サイズ。 全面が面ファスナーになっているため、ふくらはぎだけでなく太ももにも自分のサイズに合わせてぴったりの強さで固定できます。寝転んだままの姿勢でも、ACアダプターの十分な長さにより快適に使用できます

使い方としてはACアダプターでコンセントに繋ぎ、電源ボタンを押すだけ。“＋”“−”ボタンで強度を3段階から選ぶことができ、弱＝青、中＝緑、強＝赤と段階別に電源ボタンの色が変わるため、とてもわかりやすいです！

心地よい加圧が足全体を包み込んでくれると同時に「ぽこぽこパーツ」のツボ押しが絶妙でクセになります！ 加圧の緩急が繰り返され、滞った血流が徐々にほどかれていくような感覚があります。私のお気に入りの加圧レベルは「中」です。弱すぎず、強すぎず。ちょうどいい力加減が最高です！

ACアダプターの長さも充分にあるため、枕元のコンセントに挿した状態で、横になったまま使用できるのもなにげに嬉しいポイント！ “限界HP”の身体にとって、“寝ながらケア”ほど有難いものはありません（笑）。

また、10分で自動的に電源が切れるタイマーを搭載しているので、途中で寝落ちしてしまっても安心です。使用した日と、していない日では明らかに翌日の足の軽さが違います。

↑強度は弱・中・強の3段階。＋−ボタンで選ぶことができ、それぞれに応じて電源ボタンの色が変化します

寝ながら叶う“極上ケア”。「ぽこぽこパーツ」の絶妙な刺激が溜まった疲れをほどいていく！

お気に入りのポイントは付属のぽこぽこパーツの位置を自由にカスタマイズできるという点です！ ふくらはぎの外側についている筋肉と、ふくらはぎ裏側の筋肉を同時に刺激することも可能です。「ぽこぽこパーツ」は約2cmの突起が2×4の8つ付いているのですが、先端はちょうどいい丸みで“イタ気持ち良い”を体感できます。強度にもよりますが、使用後の足にはしっかりと跡がつきます（笑）。



ぜひ皆さんも、自分好みの使い方を見つけてみてください！

↑付属のぽこぽこパーツは位置を自由にカスタマイズ可能。筋肉の付き方に合わせて気になる部分をピンポイントで刺激し、絶妙な加圧を体感できます

理想は“2台同時使い”!? 実際に使ってわかった、さらなる快適さへの期待と魅力

ゴリラのふたつかみは、ふくらはぎ、太ももに使える2way仕様ですが、一度に使えるのは1箇所のみとなっています。そのため、両脚全体をケアするためには各10分で40分ほどの時間がかかってしまいます。

軽量化や値段を考えれば妥当なのですが、眠る直前にやり始めると片足で寝落ち……なんてこともたまにあります（笑）。時短のためには富豪になって、ゴリラマッサージ師をもう1人雇う……つまり2台同時使いがいいのかもしれません。

また、ツアーなどで遠征する際は基本車移動のため、充電式でコードレス対応したら車内でも活用できるのにな〜と思いました！ ただ、そうなると値段感や重量に変化は出てきそうですよね……。

疲れを翌日に持ち越さない！ “第二の心臓”をほぐす手軽なマッサージで多忙な日々をリセットする、Canaco流セルフケア



ゴリラのふたつかみは手軽にケアができるため、日常に取り入れやすいマッサージ器具です！ 1日立ち仕事の方や、高いヒールを履く方、長時間座りっぱなしの方……私のように足にむくみを感じる方へおすすめしたいです。

ふくらはぎは“第二の心臓”とも言われています。ほぐすことで血流やリンパの流れが良くなり疲労回復にも繋がるそうなのです。



1日がんばった自分を癒して、明日からまたがんばるあなたへ。ぜひ一緒にゴリラパワーを注入してもらいましょう！（笑）

↑「1日がんばった自分を癒して、明日への活力を注入してほしい」と、ハードなバンド活動を支えるボディケアの重要性を語るCanacoさん。足のむくみに人にパワフルな“ゴリラパワー”を推奨しています

リリース情報

Major 1st Album「MiX」（2026年4月8日発売）

詳細 Streaming & DL 購入

ツアー情報

Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE01-

5月10日（日) KLUB COUNTER ACTION （北海道）5月22日（金）MACANA（宮城）5月30日（土）Yise （広島）6月6日（土）LIVE HOUSE Queblick（福岡）6月19日（金） ell.SIZE（愛知）6月27日（土）OSAKA MUSE（大阪）

Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE02-

7月18日（土）HANASPACE（台北）

Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE03-

8月1日（土）LIQUIDROOM（東京）

チケットはこちら

LINK

Faulieu.公式サイト

X(旧Twitter)

Instagram

YouTube

The post 痛快な刺激にドハマリ！ Faulieu.のCanacoが愛用するドウシシャ「ゴリラのふたつかみ」の圧倒的パワーと魅力 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.