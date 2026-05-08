スターバックスから、イチゴのごろっとした果肉感と、つぶつぶチョコレートのコクという、異なる魅力を楽しめる2種のイチゴビバレッジが登場。

気分に合わせて選べる「ごろっと イチゴ ミルク」と「イチゴ チョコレート フラペチーノ」が発売されます☆

スターバックス「ごろっと イチゴ ミルク／イチゴ チョコレート フラペチーノ」

販売期間：2026年5月11日（月）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

※スターバックス リワード会員向けに、5月8日（金）より3日間先行販売されます

販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

スターバックスに、イチゴを“果肉ごろっと”か“つぶつぶチョコ”で楽しむ、2つの味わいが選べる新作ビバレッジが登場。

甘酸っぱいイチゴの果肉感と、つぶつぶチョコレートの食感、ミルクのコクが重なり合う2種のビバレッジが展開されます。

見た目の美しさと味わいの重なりを通じて、イチゴの魅力を多彩に表現した「ごろっと イチゴ ミルク」と「イチゴ チョコレート フラペチーノ」を紹介していきます☆

ごろっと イチゴ ミルク

価格：持帰り 609円(税込)／店内利用 620円(税込)

サイズ：Tallサイズのみ

2025年人気を博した「THE 苺 ミルク」をベースに、イチゴ果肉を加えて進化した「ごろっと イチゴ ミルク」

イチゴの果肉を贅沢に味わえる、やさしい甘さのイチゴミルクに仕上げられてます。

ふわふわにブレンドしたミルクによる軽やかな口あたりに加え、イチゴとミルクの2層が織りなすコントラストと、混ぜることでやわらかなピンクへと変化する見た目も特長。

果肉のごろっとした食感とともに、最後まで心地よく楽しめる一杯です。

イチゴ チョコレート フラペチーノ

価格：持帰り 732円(税込)／店内利用 745円(税込)

サイズ：Tallサイズのみ

甘酸っぱいイチゴに、ミルクとチョコレートのコクを重ねた「イチゴ チョコレート フラペチーノ」

ストロベリーソースの果実感に、つぶつぶとしたチョコレートチップの食感、ミルクとチョコレートソースのまろやかさが合わさり、満足感のある味わいに仕上げられています。

果実感、食感、コクが重なり合うことで、イチゴとチョコレートそれぞれの魅力を引き立てた一杯です。

ohora + STARBUCKS

価格：各2,750円(税込)

販売店舗：スターバックス公式オンラインストア

セルフジェルネイルブランド「ohora（オホーラ）」とのコラボレーションネイルが登場。

ビバレッジやブランドから着想を得たデザインを通じて、味わいだけでなく、日常の中で楽しめる新しい“イチゴ体験”が提案されます。

一杯のビバレッジを通じて“豊かなひととき”を届け、日常が少しだけ色づく体験をお届けすることを大切にしている「スターバックス」

この想いは、セルフジェルネイルブランド「ohora（オホーラ）」の、「日常の中に美しさを見出す」というブランドフィロソフィーのもと、人々の毎日に寄り添い、ささやかな工夫で日常を特別なものへと変える価値をお届けするという想いと深く共鳴しました。

今回のコラボレーションは、その共通の価値観を起点に、スターバックスの体験をカップの外へと広げていく取り組みです。

スマートフォンを手に取るときや、ふと視線を落としたときに目に入る手元にスターバックスの世界観を纏うことで、何気ない瞬間に小さな高揚感を添え、日常をより豊かに彩ります。

今回販売されるネイル、スターバックスのビバレッジやブランドから着想を得た全3種のデザイン。

それぞれのビバレッジの色合いや質感、重なり合うニュアンスを指先で表現し、日常の中で楽しめるスターバックス体験が提案されます。

さらに、今回のコラボレーションでは、ベアリスタやホイップ、カップ、スターなどスターバックスを象徴するモチーフをあしらったネイルパーツシール（1シート：6種×各2ピース／計12ピース）が付属。

硬化したジェルネイルシールの上に貼り、ランプで固めることで、シンプルなデザインにも華やかなアクセントを加えることができ、その日の気分やシーンに合わせたカスタマイズが楽しめます。

ohora + STARBUCKS ジェルネイルシールタイプ Strawberry Milk

新ビバレッジ「ごろっと イチゴ ミルク」から着想をえた、イチゴとミルクが混ざり合うやわらかな色合いを表現したデザイン。

透明感のあるピンクや奥行きのある赤のニュアンスにより、ビバレッジの中で素材が重なり合う様子を表現し、日常にさりげない華やかさを添えます。

ohora + STARBUCKS ジェルネイルシールタイプ Double Tall Latte

「ダブルトールラテ」をイメージした、ミルクとエスプレッソが織りなすラテのやわらかなグラデーションを表現したデザイン。

なめらかに溶け合うブラウンのトーンに、ラテアートを思わせる繊細なモチーフをあしらい、カップの中に広がる一杯の表情を指先で楽しめる仕上がりになっています。

ohora + STARBUCKS ジェルネイルシールタイプ Starbucks Green

スターバックスを象徴するグリーンを基調にしたデザイン。

深みのあるグリーンのグラデーションに、ドリンクIDボックスやメッセージを想起させるアクセントを取り入れることで、スターバックスらしい遊び心とアイコニックな世界観が表現されています。

ビバレッジとともに、日常にささやかな高揚感をもたらすひとときが楽しめるファッション雑誌です。

イチゴを“果肉ごろっと”か“つぶつぶチョコ”で楽しむ、2つの味わいが選べる新作ビバレッジ。

スターバックスにて2026年5月11日より販売される「ごろっと イチゴ ミルク」と「イチゴ チョコレート フラペチーノ」の紹介でした☆

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