先週はプロ野球の取り決めである「野球規則」と「アグリーメント」について解説しました。競技に対するルールと、運営に関する取り決めがあるプロ野球ですが、それをグラウンドで運用するのが審判です。試合では選手と同じかそれ以上に緊張している審判たちの苦労はどこにあるのでしょうか？

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伝説の抗議

プロ野球でリクエスト制度ができるまでは、審判の判定を巡って監督が抗議し、試合が中断することがたびたびありました。特に、ホームランについては、得点に直接絡むだけに、長時間に及ぶケースが多くみられました。

わけても伝説となっているホームランをめぐる抗議は1978年10月22日、後楽園球場で行われた日本シリーズ第7戦での阪急・上田利治監督のそれでしょう。

審判はいらなくなるのか…？（写真はイメージ）

この年の日本シリーズは4年連続日本一を目指す阪急と、球団史上初のリーグ優勝を飾ったヤクルトとの顔合わせでした。学生野球を優先するため、ヤクルトは本拠の神宮球場が使用できず、会場は阪急本拠地の西宮球場と、神宮の代替で後楽園球場となりました。

ヤクルト1点リードで迎えた6回裏、レフトポールすれすれにヤクルト・大杉勝男が放った打球を、レフト線審の富沢さんはホームランと判定。これに上田監督が「ポールの左を通っている。ファウルだ」と譲らず、実に1時間19分にも及ぶ猛抗議となりました。

「とにかく試合再開を」とコミッショナーや阪急オーナー代行までがグラウンドに出てきて上田監督を説得しましたが、それでも引き下がらず。もちろん判定は覆りませんでしたが球史に残る抗議となりました。

プロ野球史上、最長試合時間記録となっているのが1992年9月11日、甲子園球場での阪神―ヤクルト戦です。試合ではその年の優勝を左右する、判定を巡る抗議による中断がありました。

この試合、シーズン終盤になって優勝争いで鎬を削るチームの直接対決でした。阪神が勝てば、ヤクルトと入れ替わり首位に立つという大一番です。３−３の同点で迎えた9回裏二死1塁の場面で、阪神・八木裕の左中間への当たりがフェンスオーバー。2塁塁審の平光さんはホームランのジャッジ。サヨナラホームラン、ゲームセット……となるはずでした。

しかし、ヤクルトのレフト・城友博、センター・飯田哲也の二人が「フェンスのラバーに当たってからスタンドに入った」とアピールし、野村克也監督も出てくる中、審判団が集まって協議し、エンタイトル2ベースに判定が変わりました。

この判定変更に納得いかなかったのが、阪神・中村勝広監督でした。サヨナラホームランならヤクルトと入れ替わり首位に立つ殊勲の一発、それが一度はホームランとされながら2塁打と判定され、試合を続けることになったからです。

今度は中村監督が「判定が変わったことは納得いかない」と抗議し試合再開に応じず、没収試合寸前のところで阪神の球団代表が説得して提訴試合にすることを条件に、試合再開に応じました。ホームランをめぐる中断時間は37分に及びました。

当時のアグリーメントでは「延長戦は15回まで」。二死2・3塁で試合は再開されるも阪神は得点できず、延長15回でも決着がつかず、3−3の引き分けに終わりました。

試合時間はなんと6時間26分!

この試合で首位に立つことはなかった阪神ですが、その2日後、一度は首位になりました。しかし、最終的にはヤクルトに2ゲーム差をつけられ優勝を逃しました。

ABSも導入？

このような日本一や優勝を争う試合ならなおさらですが、審判の皆さんは毎試合、我々の想像を絶する緊張感の中で試合をさばいています。

そんな中、興味深いニュースが4月20日に入ってきました。

この日、プロ野球選手会とNPBの事務折衝が行われ、選手会側からピッチコム導入と、ストライク・ボール判定システムABSの導入に向け前向きな意見が出た、というのです。このABSとは、メジャーの中継を見ていると打席の選手がヘルメットをポンポンたたいて球審に判定を要求しているあれです。

報道によると、取材に応じた加藤論選手会事務局次長は「ワンプレー、ワンプレーの判定によって選手の成績、評価は変わってくる。だが判定する側の審判はどう評価されているのか、そういったところを明確にしていきましょうということ」と説明したそうです。

リクエスト制度ではストライク、ボールの判定は対象になっていないので、もちろんリクエストする監督はいませんが、バッターがベンチに戻りながら「納得いかない」と言いたげな表情をみせることは珍しくありません。

選手会側からABS導入の話が出たということは「審判も判定の精度をもっと上げてほしい」思いの表れでしょう。

これまで数多くの選手と接してきたので、選手の思いは痛いほどよくわかりますし、一定の理解もできます。

しかし、個人的にはどうしても引っかかるところがあるのです。

それは「審判へのリスペクトはあるのか」という点です。

リスペクトは必要

前述の通り、選手と同等もしくはそれ以上の緊張感の中でジャッジしている審判の方々に対して、私は（一般のファンも含め）もっと敬意を持つべきだと思っています。

実は審判に対して敬意を持てないという背景に、私は歴史的な理由があると考えています。というのも、かつて審判は「選手として大成できなかった人」がなるという面があったからです。

全員がそうだったわけではありませんが、念願のプロ野球選手になりながら成績を残せず、戦力外になった人が審判になるケースが多々ありました。グラウンドで活躍する選手からすれば「選手としてろくな成績も残せなかったから審判になったヤツ」に裁かれることになります。

そのような目で見ている審判に納得いかない判定を下されれば「どこを見ているんだ！」と文句を付けたくなるのは当然でしょう。

今はNPBが公募し、審判学校に合格したうえで一定以上のレベルに達した人しか審判になれないので、いわゆる「選手あがり」の審判は姿を消しつつありますが、そのような時代になっても、きつい言い方をすると「審判蔑視」の風潮が先輩から後輩へ脈々と受け継がれているように思われてなりません。また、グラウンドでの選手の審判に対するそのような態度を見るファンも、選手を応援する気持ちゆえ、同じような感覚になったのではないかと思います。

伝統的に敬意を払われてきたMLBの審判が下す判定すら、日本よりもはるかに進んだ形でリプレー検証が行われ、さらに今シーズンからABSも導入される時代になったとはいえ、「敬意を払ったうえで公正を期す」目的で導入したMLBと「誤審を減らすために」導入を目指す日本のプロ野球界では、一見すると同じ取り組みのようでも、その中身は大きく異なる気がしてなりません。

次回はNPB審判の世界を、歴史とともにご紹介し、その光と影についても触れたいと思います。

＊先週配信の内容に誤りがありました。「MLB全30球場の5分の1とはいえ、全6球場」という部分は「MLB全15球場の半分以下とはいえ」でした。お詫びして訂正いたします。

村上和宏（むらかみ・かずひろ）

フリーアナウンサー。1967年、広島県出身。専修大学法学部卒業後、91年に東海ラジオ放送入社。制作局アナウンサーとして、主にスポーツ実況を担当。2025年の退社まで、プロ野球をメインに多くの番組制作に携わった。

デイリー新潮編集部