「移籍はありそう」なぜ日本代表FWの争奪戦が起きているのか。イングランド３チームの思惑は？ 所属クラブはオファー容認の構え「売却に備えている」
今シーズンのフェイエノールトでゴールを量産してきた上田綺世は、夏の去就が注目されている。プレミアリーグの複数クラブが関心を寄せているとの報道は周知のとおりだ。
『TheHardTackle』は５月６日、うわさになっているエバートン、リーズ、トッテナムの３クラブにとって、それぞれ上田を獲得する理由があると報じた。
エバートンについて、同メディアは「この夏、攻撃陣の不安定さを解決すべく、ストライカーの獲得を優先させるだろう」との見解を示している。
「ベトとティエルノ・バリーは最近の試合で印象的だったが、不動のファーストチョイスとして地位を確立させていない。欧州の舞台を目指すなかで、得点力のある安定したフィニッシャーが必要となる。そこで可能なターゲットとして浮上したのがウエダだ」
一方で、田中碧も所属するリーズについて、TheHardTackleは「戦術的な必要とともに戦略的でもある関心」と伝えた。
「ドミニク・キャルバート＝ルーウィン、ルーカス・ヌメチャ、ノア・オカフォーは質の高さをうかがわせたが、ダニエル・ファルケ監督は２トップを採用しており、それぞれに信頼できる得点力を必要とする。最近のウエダはファルケが必要とする安定感と結果をもたらしている選手だ」
最後に、同メディアはトッテナムにとって「ストライカーの補強が急務」と報じている。
「ランダル・コロ・ムアニは完全移籍にならないだろう。ロベルト・デ・ゼルビ監督は彼がいなくなることに備えて計画しなければならない。さらに、ドミニク・ソランキが負傷に苦しんだことも攻撃陣に影響した。ウエダは負傷しがちな前線の代わりとなる」
もちろん、すべてはフェイエノールトとの交渉が成立するか次第だ。
「フェイエノールトはこの夏の売却に備えている。プレミアリーグへの移籍はありそうだ。しかし、フェイエノールトがウエダ売却にどれだけの移籍金を要求するかは分かっていない」
シーズン終了が近づき、移籍市場での動きに注目が集まる。この夏はワールドカップの影響も大きい。上田の今後がどうなるか、進展から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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『TheHardTackle』は５月６日、うわさになっているエバートン、リーズ、トッテナムの３クラブにとって、それぞれ上田を獲得する理由があると報じた。
エバートンについて、同メディアは「この夏、攻撃陣の不安定さを解決すべく、ストライカーの獲得を優先させるだろう」との見解を示している。
一方で、田中碧も所属するリーズについて、TheHardTackleは「戦術的な必要とともに戦略的でもある関心」と伝えた。
「ドミニク・キャルバート＝ルーウィン、ルーカス・ヌメチャ、ノア・オカフォーは質の高さをうかがわせたが、ダニエル・ファルケ監督は２トップを採用しており、それぞれに信頼できる得点力を必要とする。最近のウエダはファルケが必要とする安定感と結果をもたらしている選手だ」
最後に、同メディアはトッテナムにとって「ストライカーの補強が急務」と報じている。
「ランダル・コロ・ムアニは完全移籍にならないだろう。ロベルト・デ・ゼルビ監督は彼がいなくなることに備えて計画しなければならない。さらに、ドミニク・ソランキが負傷に苦しんだことも攻撃陣に影響した。ウエダは負傷しがちな前線の代わりとなる」
もちろん、すべてはフェイエノールトとの交渉が成立するか次第だ。
「フェイエノールトはこの夏の売却に備えている。プレミアリーグへの移籍はありそうだ。しかし、フェイエノールトがウエダ売却にどれだけの移籍金を要求するかは分かっていない」
シーズン終了が近づき、移籍市場での動きに注目が集まる。この夏はワールドカップの影響も大きい。上田の今後がどうなるか、進展から目が離せない。
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