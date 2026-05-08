はとバス、6つの「母の日コース」公開 “ミステリーツアー”、世界遺産、屋形船など企画続々
はとバスが7日、公式インスタグラムを更新。「母の日コース特集6選」を紹介した。
【写真】はとバス、「母の日コース」ツアー詳細
たびたびおすすめツアーを紹介する同アカウント。今回は投稿で「はとバスの最新情報はこちら」と呼びかけ、「【特別な一日に！母の日コース6選】のご紹介です」と案内。「気になったコース番号を、コメントに番号を入れてみてくださいね」「はとバスがお連れするおすすめコースに注目」と呼びかけた。
なお、最新の空席状況や予約の申し込み状況などは、「コース番号」をもとに公式サイトで確認できる。
1つ目は、「Happy Mother's Day！母の日ミステリー」。当日までどこに行くか、どんなことをするかわからない、「通称ミステリーツアー」で、今回は“母の日”にちなみ、女性に人気のホテルランチビュッフェや、お花や新緑など自然に触れる癒しのひと時が楽しめる内容。「当日、わくわく・ドキドキしながらご乗車いかがでしょうか？」と呼びかけた。
5月9日から31日までのツアーで、料金は大人1人が1万1480円から1万2680円。コース番号は「H0039」。
2つ目は、「輪王寺特別開帳“毘沙門天”と参拝券付きで巡る世界遺産日光東照宮」。徳川ゆかりの地“日光山”輪王寺にて秘仏「毘沙門天」が期間限定で特別開帳。輪王寺の参拝には案内人が付き、日光の歴史など貴重な話を聞くことができる。日光東照宮の参拝券も付いており、世界遺産日光を存分に堪能できる。
5月8日から9月30日までのツアーで、料金は大人1人が1万2480円から1万3480円。コース番号は「H1022」。
3つ目は、「京成バラ園＆成田東武ホテルエアポートランチブッフェと酒々井プレミアム・アウトレット」。成田東武ホテルエアポートのランチブッフェは、千葉県産の千産千消食材をふんだんに取り入れた充実のラインナップを、あたたかみのあるモダンでスタイリッシュな店内で楽しめる。また、この時期園内のバラが「トップオブピーク」を迎える「京成バラ園」にも案内。さらにアウトレットでのショッピングも付き、春の千葉を満喫できる。
6月7日までのツアーで、料金は大人1人が1万3200円から1万3700円。コース番号は「H8047」。
4つ目は、「江戸の風流 屋形船」。江戸の風情を味わう屋形船。 お台場沖では美しい東京の夜景を楽しめる。また、旬の食材を取り入れた料理に舌鼓を打ち、「江戸の粋」を味わう時間は格別。その場で揚げるサクサクの天ぷらや新鮮なお刺身など江戸前の海の幸をふんだんに使った盛りだくさんの内容となっている。
9月27日までの金・土・日・祝及び8月10日、12日、13日に予定。7月25日は運休となる。料金は大人1人が1万3800円。コース番号は「B7369」。
5つ目は、「帝国ホテルバイキングと東京の新名所『豊洲 千客万来』」。日本で初めて「好きなものを好きなだけ味わう」“バイキング”という食のスタイルを生みだした「インペリアルバイキング サール」。開店65周年を迎えた2023年にリニューアルした。今までのフランス料理に加え、中国料理と日本料理が登場する。
9月30日の月・水・金・土・日・祝の予定で、料金は大人1人が1万4700円から1万5700円。コース番号は「A7460」。
6つ目は、「【２階建てバス・アストロメガで行く】ＴＯＫＹＯショートトリップ（東京タワー＆レインボーブリッジ）」。眺望の良い2階建てバス「アストロメガ」にて運行する。レインボーブリッジや銀座など、東京の名所を走る。東京タワーの展望も付いて、おトクなショートコースとなる。1日に3便運行しており、空いた時間に気軽に乗車できる。
9月30日までの毎日。料金は、大人1人が3200円。コース番号は、「A7373」。
【写真】はとバス、「母の日コース」ツアー詳細
たびたびおすすめツアーを紹介する同アカウント。今回は投稿で「はとバスの最新情報はこちら」と呼びかけ、「【特別な一日に！母の日コース6選】のご紹介です」と案内。「気になったコース番号を、コメントに番号を入れてみてくださいね」「はとバスがお連れするおすすめコースに注目」と呼びかけた。
なお、最新の空席状況や予約の申し込み状況などは、「コース番号」をもとに公式サイトで確認できる。
5月9日から31日までのツアーで、料金は大人1人が1万1480円から1万2680円。コース番号は「H0039」。
2つ目は、「輪王寺特別開帳“毘沙門天”と参拝券付きで巡る世界遺産日光東照宮」。徳川ゆかりの地“日光山”輪王寺にて秘仏「毘沙門天」が期間限定で特別開帳。輪王寺の参拝には案内人が付き、日光の歴史など貴重な話を聞くことができる。日光東照宮の参拝券も付いており、世界遺産日光を存分に堪能できる。
5月8日から9月30日までのツアーで、料金は大人1人が1万2480円から1万3480円。コース番号は「H1022」。
3つ目は、「京成バラ園＆成田東武ホテルエアポートランチブッフェと酒々井プレミアム・アウトレット」。成田東武ホテルエアポートのランチブッフェは、千葉県産の千産千消食材をふんだんに取り入れた充実のラインナップを、あたたかみのあるモダンでスタイリッシュな店内で楽しめる。また、この時期園内のバラが「トップオブピーク」を迎える「京成バラ園」にも案内。さらにアウトレットでのショッピングも付き、春の千葉を満喫できる。
6月7日までのツアーで、料金は大人1人が1万3200円から1万3700円。コース番号は「H8047」。
4つ目は、「江戸の風流 屋形船」。江戸の風情を味わう屋形船。 お台場沖では美しい東京の夜景を楽しめる。また、旬の食材を取り入れた料理に舌鼓を打ち、「江戸の粋」を味わう時間は格別。その場で揚げるサクサクの天ぷらや新鮮なお刺身など江戸前の海の幸をふんだんに使った盛りだくさんの内容となっている。
9月27日までの金・土・日・祝及び8月10日、12日、13日に予定。7月25日は運休となる。料金は大人1人が1万3800円。コース番号は「B7369」。
5つ目は、「帝国ホテルバイキングと東京の新名所『豊洲 千客万来』」。日本で初めて「好きなものを好きなだけ味わう」“バイキング”という食のスタイルを生みだした「インペリアルバイキング サール」。開店65周年を迎えた2023年にリニューアルした。今までのフランス料理に加え、中国料理と日本料理が登場する。
9月30日の月・水・金・土・日・祝の予定で、料金は大人1人が1万4700円から1万5700円。コース番号は「A7460」。
6つ目は、「【２階建てバス・アストロメガで行く】ＴＯＫＹＯショートトリップ（東京タワー＆レインボーブリッジ）」。眺望の良い2階建てバス「アストロメガ」にて運行する。レインボーブリッジや銀座など、東京の名所を走る。東京タワーの展望も付いて、おトクなショートコースとなる。1日に3便運行しており、空いた時間に気軽に乗車できる。
9月30日までの毎日。料金は、大人1人が3200円。コース番号は、「A7373」。