「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.子どもの反抗期に、親はどう向き合うべきですか？

――小学生向けの書き方講座では、親御さんが後ろで見守っていることもありますよね。親がついやってしまいがちな行動があると思うんですが、結局子どもにはどう接するのが効果的なんでしょうか？

「過剰に」子どもと向き合わない

田丸雅智氏（以下、田丸）：難しいですよね。

書き方講座の中でも、ときどき保護者の方から質問をいただきます。

一つ言えるのは、過剰に向き合いすぎないことなのかなとは思います。

反抗してくる力に対して、親も力でぶつかってしまうと、どうしてもぶつかり合いになります。

もちろん、ときにはしっかり向き合うことも必要ですが、ずっと真正面から受け止め続けるのではなく、クッションのように吸収したり、少しかわしたりする感覚も大切です。

思い切って、放っておく時間をつくる、というのもありだと思います。

親よりも第三者の言葉の方が響く

――親が心配するほど、外では問題ないこともありますか？

田丸：無責任なことは言えませんが、個人的には十分あるんじゃないかなと思います。

中高生向けの講座や学校でたくさん子どもたちと接しますが、いわゆる反抗期の年代でも、講座の場では別に問題なく、むしろしっかり取り組んでくれている子がほとんどです。

だから、親に対して反抗的だからといって、その子のすべてがそうだとは限らない。

親にだけ反抗していても、外ではちゃんとしていることは十分あるんです。

それも自然な心の発達過程のうちなのかなと感じます。

――親よりも第三者の言葉が響くこともありますよね。

田丸：ありますよね。

親が何度も同じことを言っても響かないのに、塾の先生や講師、学校の先生が同じことを言うと急に響く、というのは本当によくあることです。

だから場合によっては、第三者に預けるのも一つの方法だと思います。

親の思いを代わりに伝えてくれる人、子どもが自然に耳を傾けられる相手に託してみる。

それもありなんじゃないでしょうか。

それぞれの「役割」を認識する

――学校や講座の場では、先生との連携も大切ですか？

田丸：とても大切です。

学校で講座をやらせてもらうとき、僕が大事にしている想いは、先生方としっかりタッグを組むことです。

僕みたいな外部講師が来ると、子どもたちはイベントのように盛り上がります。

でも、たとえば学校の外からその様子だけを切り取られて、「ほら、学校の先生の話はダメなんだ」などとは絶対にされたくない。

役割が違うだけなんです。

これは理想も含めての話ですが、先生たちがつくられている日頃の土壌や、伝えたいことなどを理解したうえで、僕は僕の役割の中で伝えていく。

大人同士がリスペクトし合い、いろいろな角度から一緒になって子どもたちの未来を考えていくことがすごく大事だと思っています。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）