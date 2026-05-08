特撮ヒーロー「宇宙刑事ギャバン」でギャバン役を演じた俳優の大葉健二（おおば・けんじ、本名高橋健二＝たかはし・けんじ）さんが6日午後2時23分死去した。71歳。愛媛県出身。死因は不明。業務提携していた「ジャパンアクションエンタープライズ」が発表した。葬儀は近親者で行う。

大葉さんは2018年5月に自宅で倒れ入院・療養していると所属事務所が発表していた。その後、24年3月に「現在は日々リハビリ等々に懸命に取り組んでおります」と報告。今年1月には、娘で女優の新葉尚（25）がSNSを通じ、変わらず療養中で「本人の意思を尊重し家族で話し合った結果、詳細について現状をお伝えすることはできません」と説明していた。

アクション俳優の千葉真一さんに憧れ、1971年に上京。千葉さんが設立した「ジャパンアクションクラブ（JAC）」の1期生となりスタントマンなどで活動。その後、俳優に転身し、82年「宇宙刑事ギャバン」の主役・一条寺烈役で人気に。スーツアクターも兼任し、銀色のコンバットスーツの“メタルヒーロー”を鮮烈に印象づけた。

2003年には千葉さんと共にハリウッド映画「キル・ビルVol.1」に出演した。

大葉 健二（おおば・けんじ、本名高橋健二＝たかはし・けんじ）1955年（昭30）2月5日生まれ、松山市出身。「人造人間キカイダー」（72年）のスタント、「バトルフィーバーJ」（79年）と「電子戦隊デンジマン」（80年）では変身前と変身後を兼任し、バトルケニア、デンジブルーを演じた。