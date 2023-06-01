【Amazonセール】アイ・オー・データのモニターがお買い得。4K 120Hzに対応するモデルも
【Amazon：アイ・オー・データ モニター】 期間：5月8日0時～5月21日23時45分
27インチゲーミングモニター「GigaCrysta」（EX-GD271JD）
Amazonにて、アイ・オー・データのモニターが特別価格で販売されている。期間は5月21日23時45分まで。
今回、AHVAパネルを採用した27インチゲーミングモニター「GigaCrysta」（EX-GCU271HXAB）や、最大360Hzのリフレッシュレートに対応する24.5インチゲーミングモニター「GigaCrysta」（LCD-GC251RXAB/N）がラインナップ。それぞれ期間中割引価格で提供される。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
27インチ「GigaCrysta」（EX-GCU271HXAB）
本商品は、4K解像度で、最大160Hzのリフレッシュレートに対応した27インチゲーミングモニター。HDMI2.1で規定されるVRR（可変リフレッシュレート）機能を実現し、4K 120Hzにも対応するため、プレイステーション 5でのゲームプレイも最大限楽しめる。
24.5インチ「GigaCrysta」（LCD-GC251RXAB/N）※スタンドなし
最大360Hzのリフレッシュレートに対応する24.5インチゲーミングモニター。これまで以上の滑らかな映像と、高速なレスポンスを実現している。なお、本商品は、モニタースタンドや映像ケーブルが添付されていない、スタンド/ケーブルレスモデルとなる。