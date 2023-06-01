27インチゲーミングモニター「GigaCrysta」（EX-GD271JD）

Amazonにて、アイ・オー・データのモニターが特別価格で販売されている。期間は5月21日23時45分まで。

今回、AHVAパネルを採用した27インチゲーミングモニター「GigaCrysta」（EX-GCU271HXAB）や、最大360Hzのリフレッシュレートに対応する24.5インチゲーミングモニター「GigaCrysta」（LCD-GC251RXAB/N）がラインナップ。それぞれ期間中割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

27インチ「GigaCrysta」（EX-GCU271HXAB）

本商品は、4K解像度で、最大160Hzのリフレッシュレートに対応した27インチゲーミングモニター。HDMI2.1で規定されるVRR（可変リフレッシュレート）機能を実現し、4K 120Hzにも対応するため、プレイステーション 5でのゲームプレイも最大限楽しめる。

24.5インチ「GigaCrysta」（LCD-GC251RXAB/N）※スタンドなし

最大360Hzのリフレッシュレートに対応する24.5インチゲーミングモニター。これまで以上の滑らかな映像と、高速なレスポンスを実現している。なお、本商品は、モニタースタンドや映像ケーブルが添付されていない、スタンド/ケーブルレスモデルとなる。