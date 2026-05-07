アイドルグループ・℃―ｕｔｅの元メンバーで歌手の鈴木愛理が７日に自身のインスタグラムを更新。ピンクに溢れたオフショットを披露した。

鈴木は「お知らせ」と題して書き始め、「あしたのあさ！！！！がんこちゃんと一緒に、出演します ＮＨＫ Ｅテレ『みんな集まれ！こどもうたまつり〜こどもの日リクエストスペシャル〜』」と報告。

「わたしの幼き記憶に刻まれている楽曲や出演メンバーの皆様に囲まれて、とても感慨深い日でした。実は、幼少期の記憶に残る存在として歌を歌うこと、人生設計の中の一つにしてました。まだまだやりたいことは、たくさんあるけどまさか初めの一歩がこんな贅沢な環境だなんて」とつづると、高めのハーフアップにピンクのオーバーオールを着た姿のオフショットを披露した。

「慣れないヘッドセットの歌唱もワクワクでしたたくさん歌って踊るので、お見逃しなく！！！！こどもの日、そしてＧＷが楽しい時間になりますように！！！＃こどもうたまつり」と呼びかけた。

この投稿にファンからは「サイコーに可愛い」「やばい……！！うたのおねえさん！！」「歌番組に我が最強の推しが出演してることがたまらなく嬉しい」「愛理さんの夢の一つが叶ってとっても嬉しい」「似合う」「ピンク可愛い」などの声が寄せられている。