中川翔子が、5月5日に品川ステラボールにてバースデーライブ『中川翔子 20th Anniversary Birthday Live』を開催した。中川が当日のオフショットを自身のInstagramにて公開している。

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中川自身の誕生日5月5日に開催された歌手活動20周年のバースデーライブでは、新曲「Twilight Magic」が初披露された。「歌う未来に連れてきてくれた 応援してくれたみなさまに心から感謝」とファンに感謝を告げた中川は、120万円したという等身大バースデーケーキとの写真や初めてライブを見に来た双子を抱いた記念写真をアップ。「ママアドレナリンでまくり！ユンケルきいた！声が出た動けた踊れた！」「去年はお腹の中にいて 今年は生まれて歌うママを見てくれました」「しまじろうの映画の曲 君のまんまがいいんだよ」「双子にいつか聞いてもらいたくて 叶いました」「推しの子みたいに双子は楽屋でペンライト光らせてヲタ芸してたらしい？」と明かしている。

新曲「Twilight Magic」のリリースイベントが全国で開催されるほか、今秋には新たなライブも決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）