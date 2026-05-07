なにわ男子の高橋恭平が７日、大阪市内で主演する映画「山口くんはワルくない」（守屋健太郎監督、６月５日公開）の舞台あいさつ付最速試写会に、共演の郄橋ひかる、岩瀬洋志、関西ジュニア「ＡｍＢｉｔｉｏｕｓ」の永岡蓮王とともに出席した。

恋に夢見る平凡な女子高生・皐（郄橋ひかる）と、転校生のコワモテ関西弁男子・山口くん（高橋恭平）が織りなす恋の行方を描く青春ラブコメストーリー。郄橋ひかるはたくさんのキュンポイントがあると話し「キャッキャウフフみたいな感じのシーンはどうしたらかわいく、二人が素敵に映るかっていうのは結構相談したので、ぜひ注目してもらえたら」とアピールした。

見た目がコワモテの山口くんのピュアな一面とのギャップが見どころの本作。高橋恭平は「そのギャップがグサグサと刺さるような、すごくいい感じのラブストーリーになっているんじゃないかな」と自信たっぷり。後輩の永岡が、先輩との共演に純粋に感動している姿を見て「こう言われるのってうれしいですね。本当に僕も、先輩と一緒に映画でられたらうれしいなって言ってた時代があったので。『一緒に出させてもらえて』って言ってもらえているのがめっちゃうれしいです」と関西ならではの絆を見せた。