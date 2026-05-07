浜崎あゆみが5月7日、自身のInstagramを更新。銀座に浜崎の父の店がグランドオープンしたことを報告した。

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浜崎はInstagramに「父上のお店、銀座『平川口』本日グランドオープン」と報告し、プレオープンに訪れた様子を公開。

緑のシャツにシンプルなメガネというリラックスしたスタイルの浜崎は、移動中の車内での自撮り写真、店名の看板、前菜と思われる小鉢三種の料理、カウンター席に座った写真、カウンターで料理をしている職人の姿など、6枚の写真を投稿している。

「とっても素敵で父ちゃんらしいお店で安心、安心 ほんとーに頑張ったね、いよいよスタートだね」「皆様に愛されるお店になりますように」と労いの言葉を贈り、「娘も本格的にツアー再始動へ向けて戦いの日々スタートします」と、父の頑張る姿に触発されたように自身にも気合い入れた。

コメント欄には「親子仲良しで素敵」「リラックスモードも可愛い」「全てがおしゃれ」「今日もセレブでおしゃれで可愛いね」といったコメントが寄せられている。

（文＝本 手）