【ローソン】「牧場しぼり」アイスなどの無料券をゲットするチャンス！5月5日からまとめ買いでお得になるキャンペーンも実施中。

ローソンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年5月5日から実施中のキャンペーンを紹介します。

「リアルゴールド」の無料券も

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン、今週は3つあります。

1つめの対象商品は、江崎グリコ「牧場しぼり 生乳ひきたつミルクコーヒー」（120ml）。

1個購入すると、「牧場しぼり ミルク」（120ml）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、ゼリア新薬「ヘパリーゼ 胃腸ドリンク」（50ml／指定医薬部外品）と「ヘパリーゼW プレミアム極」（100ml）です。

どちらか1本を購入すると、「ヘパリーゼW 粒タイプ」（2粒入り）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

上記2つの引換期間は、5月12日から18日までです。

3つめの対象商品は、コカ・コーラ「綾鷹 濃い緑茶」（650ml）と「やかんの濃麦茶」（600ml）です。

どちらか1本を購入すると、「リアルゴールド ビタミンローヤルパワー」（490ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は5月12日から25日まで。

ローソンでは、対象商品によって引換期間が異なるので注意が必要です。

からあげクンの値引きクーポン登場中

【カップヌードルまとめ買いで100円引き】

5月5日から18日までの期間、対象の日清食品「カップヌードル」を2個一緒に購入すると100円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●日清食品 カップヌードル

●日清食品 カップヌードルシーフードヌードル

●日清食品 カップヌードル カレー

●日清食品 カップヌードル 欧風チーズカレー

●日清食品 カップヌードル チリトマトヌードル

●日清食品 カップヌードル 味噌

●日清食品 カップヌードル 魚豚

【焼そばU.F.O.まとめ買いで100円引き】

5月5日から18日までの期間、対象の日清食品「焼そばU.F.O.」を2個一緒に購入すると100円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●日清食品 焼そばU.F.O.

●日清食品 焼そばU.F.O. 大盛

●日清食品 焼そばU.F.O. 爆盛バーレル

●日清食品 焼そばU.F.O. 爆盛バーレル 油そば

【カルビーかっぱえびせん最大60円引き】

5月5日から18日までの期間、カルビー「かっぱえびせん」(77g)と「かっぱえびせん ごま油香るのりしお味」（64g）のうち、2個一緒に購入する30円引き、3個一緒に購入すると60円引きになります。

【カルビークリスプ最大50円引き】

5月5日から18日までの期間、カルビー「クリスプ」の「ビーフコンソメ味」「うましお味」（各45g）のうち、2個一緒に購入すると25円引き、3個一緒に購入すると50円引きになります。

【からあげクン50円引き】

5月5日から18日までの期間、対象商品を購入すると、「からあげクン」50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●アサヒ ブラックニッカ ハイボール（350ml／500ml）

●アサヒ スーパードライ缶（350ml／500ml）

クーポン利用期間は5月5日から25日まで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ