【お好み焼き論争】「お好み焼きは主食？」「お好み焼きとご飯を食べるのは邪道？」結婚生活数十年、粉ものの価値観の違いで夫婦喧嘩に【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
伊東さん(@ito_44_3)が描く創作ギャグ漫画「お好み焼き粉争」が、ネット上で熱い議論を呼んでいる。本作は、お好み焼きを「主食」と捉えるか「おかず」と捉えるかという、根深い価値観の違いをテーマにした作品だ。
■食後の「飯はまだかの？」が招いた夫婦の亀裂
物語は、おじいさんが「ばあさん、飯はまだかの？」と尋ねる場面から始まる。一見するとボケてしまったのかと思わせるが、そうではない。おじいさんにとってお好み焼きはあくまで「おかず」であり、白米を食べていない以上、食事はまだ終わっていないという主張だ。
一方、お好み焼きを主食と考えていたおばあさんは困惑し、結婚して初めて発覚したこの価値観のズレは激しい喧嘩に発展してしまう。読者からも「お好み焼きとご飯は合う」「いや、おやつではないか」など、さまざまな意見が寄せられ、まさに「粉争」の様相を呈している。
■ヒットの正解がない中で続ける創作のルーティン
作者の伊東さんは、毎日投稿をルーティンにすることで計画的に作品を生み出し続けている。「これだけ描き続けていても、いまだに何がヒットするかはわからない」と、正直な胸の内を明かす。Kindleで無料公開中の作品集にも描き下ろしを加えるなど、意欲的に活動中だ。Xでの「いいね」やリプライなどの反応が創作の大きなモチベーションになっており、今後もこのルーティンを大切にしていきたいと意欲を見せている。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
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