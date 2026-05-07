７日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４１０．１６ポイント（１．５６％）高の２６６２３．９４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１３７．０９ポイント（１．５６％）高の８９３７．８４ポイントと続伸した。売買代金は１６５７億７４５０万香港ドルとなっている（６日前場は１６５８億７２６０万香港ドル）。

投資家のリスク選好が強まる流れ。米イランの戦争終結観測や、米半導体株の高値更新などが追い風だ。トランプ米大統領は６日、米公共放送のインタビューで、１４〜１５日に予定する米中首脳会談の前にイランとの戦争終結に合意する可能性があると発言した。原油相場も急落している。６日のＮＹ商品取引所では、ＷＴＩ原油先物が前日比７．０％安の９５．０８米ドル／バレルと大幅続落。一時は８８．６６米ドルと、約２週ぶりの安値を付けた。また、６日の米株市場では、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が４．５％高と大幅続伸し、史上最高値を連日で更新している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、電動工具メーカー大手の創科実業（６６９／ＨＫ）が８．０％高、ショート動画投稿アプリの快手科技（１０２４／ＨＫ）が７．２％高、宝飾小売チェーン大手の周大福珠宝（１９２９／ＨＫ）が５．７％高と上げが目立った。周大福については、通期業績の４５〜５５％増益見通しが材料視されている。

セクター別では、エアラインやツアー会社など旅行関連が高い。中国国際航空（７５３／ＨＫ）が３．６％、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が３．４％、中国東方航空（６７０／ＨＫ）が３．２％、同程旅行ＨＤ（７８０／ＨＫ）が４．５％、携程集団（９９６１／ＨＫ）が３．７％ずつ上昇した。原油安を受け、燃油コスト増の不安が薄らいでいる。１日から始まった中国の大型連休では、燃油高騰による採算悪化を避けるため、一部の路線で運航取りやめが相次いだ。

半導体セクターも急伸。上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が１２．５％高、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）がそろって７．２％高、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が５．３％高で引けた。

太陽光発電関連も物色される。協キン科技ＨＤ（３８００／ＨＫ）が６．９％高、福莱特玻璃集団（６８６５／ＨＫ）が６．８％高、信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が４．７％高で前場取引を終えた。ほか、太陽光電池メーカーの海南鈞達新能源科技（２８６５／ＨＫ）が６．２％高。宇宙太陽光発電の関連銘柄として改めて注目された。

半面、石油セクターは安い。中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が５．７％、百勤油田服務（２１７８／ＨＫ）が５．４％、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が５．１％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が４．２％ずつ下落した。

本土マーケットは４日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．２５％高の４１７０．７５ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。空運、公益、インフラ関連、不動産、消費関連、自動車、保険、医薬なども買われた。半面、エネルギーは安い。銀行・証券も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）