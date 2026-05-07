ベースボール・サバントで驚異的な数値、ハードヒット率は63.6％はMLBトップ

ホワイトソックスの村上宗隆内野手がアーチショーを見せているのにも理由がある。ここまでリーグ2位の14本塁打を放っている日本人大砲は、MLB公式サイトのデータサイト「ベースボール・サバント」で驚異的な数値を叩き出していることが明らかになった。

7日（日本時間8日）の試合前時点での数値だが、特筆すべきは打球の力強さを示す「ハードヒット率（打球速度95マイル（約152.9キロ）以上の割合）」だ。村上はメジャー全打者の中でトップとなる63.6％を記録。パーセンタイル（全選手中の立ち位置）では驚異の「100」をマークしており、実質的に“メジャーで最も強い打球を放っている打者”として、公式データによって証明された形だ。

ドジャース・大谷翔平投手との比較でも、村上の突出ぶりが目立つ。大谷も平均打球速度は93.6マイル（約150.6キロ、パーセンタイル95）、長打になりやすい速度と角度の組み合わせを示すバレル率は18.7％（同95）と超一流の数字を維持しているが、村上はさらに上回る。平均打球速度は95.4マイル（約153.5キロ、同98）、バレル率は22.1％（同99）を記録。ここまでリーグ2位の14本塁打は圧倒的なスイングの力と芯で捉える技術に裏打ちされていることが分かる。

さらに「バットスピード」も注目すべき数値を叩き出している。村上の平均バットスピードは74.9マイル（約120.5キロ、同84）を計測し、大谷の74.8マイル（約120.4キロ、同82）をわずかに上回っている。令和の3冠王は名実ともにメジャーの怪物へ――。データサイトが示した数値でもメジャーを席巻している。（Full-Count編集部）