北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）の日本代表メンバー発表会見が、１５日に行われる。８大会連続８度目のＷ杯に臨む森保ジャパンのメンバー２６人が決定する。

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日本が初出場した１９９８年フランス大会のメンバー発表は、同年６月２日にスイス・ニヨンで行われた。同地での直前合宿には、５月７日に発表した２５選手が参加した。当時の登録メンバーは２２人。岡田武史監督は「外れるのは、市川、カズ、三浦カズ、それから、北澤。３選手です」と声を震わせながら発表した。三浦知良、北沢豪（ともに当時Ｖ川崎）、市川大祐（当時清水）の３人が、Ｗ杯代表メンバーから外れた。

３１歳のベテラン・カズの非情な形で告げられた落選劇に、世間から賛否の声が巻き起こった。

落選が決まった直後、カズは盟友の北澤ともに合宿地のニヨンを離れ、ミラノへ向かった。髪を金髪に染め上げた姿で６月５日に帰国したカズは、成田空港で行われた会見で「日本代表としての誇り、魂みたいなものは向こうに置いてきた」とコメントした。

日本代表はアルゼンチン（０―１）、クロアチア（０―１）の強豪に連敗し、グループリーグ敗退が決定。第３戦のジャマイカ戦（１―２）で中山雅史の歴史的初ゴールで一矢報いたが、３戦全敗で世界との差を痛感させられる結果となった。

中盤で活躍した中田英寿（当時２１）、カズの１１番を引き継ぎＷ杯の舞台を経験した小野伸二（同１８）らの存在は４年後の自国開催へとつながることになる。

【フランス大会メンバー】

▼ＧＫ小島伸幸、川口能活、楢崎正剛

▼ＤＦ名良橋晃、相馬直樹、井原正巳、小村徳男、斉藤俊秀、秋田豊、中西永輔

▼ＭＦ山口素弘、伊東輝悦、中田英寿、名波浩、小野伸二、服部年宏、森島寛晃、平野孝

▼ＦＷ中山雅史、呂比須ワグナー、岡野雅行、城彰二