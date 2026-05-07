このサイズが可愛すぎ！「ひと口春巻き」がおつまみにいい感じ

簡単に「映えおつまみ」を用意できる

食卓が華やぐ「ひと口春巻き」は、春のお酒にぴったり。ミニトマト、かに風味かまぼこなど手のかからない具材を使うので、時短で作れますよ。可愛らしくて気分も上々です！

大葉＆チーズの相性抜群

からし酢醤油で召し上がれ

色合いも鮮やかで可愛い

食べごたえもバッチリ

可愛く仕上がる包み方も必見！

多彩なバリエをすべて試したくなる

ミニサイズで可愛らしい「ひと口春巻き」は、可愛らしい見た目とおいしさで、その場の雰囲気が大盛りあがり! 食卓をパーッと輝かせてくれるおつまみで、格上げしたひとときをすごせます。

ささみを大葉とチーズで味わうレシピや、ちくわ入りのからし酢醤油が合うレシピ、色合いもキレイなミニトマト入りなど、いずれも試してみたくなりますね。かに風味かまぼこ入りは小腹も満たされるので、お酒の席で大好評間違いなし! 春巻きの皮で作るリボンや、キャンディのように仕上がるウインナーの包み方など楽しいレシピは、お祝いの日にもピッタリです。

自宅で楽しむお酒のひとときに「ひと口春巻き」を添えてみれば、春のように穏やかな笑顔とともに、やさしいそよ風が食卓で舞い踊りますよ。