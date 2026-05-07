私立恵比寿中学・真山りか、自分史上最高の「魅せ幅」 初の水着やランジェリー姿を披露
アイドルグループ・私立恵比寿中学の真山りか（29）が、7月22日に2nd写真集（タイトル未定）を発売する。今年で結成17周年を迎えるグループの最年長メンバーとして活動を続ける真山が、20代最後の年に“今”の姿を収めた1冊となる。
【別カット】撮影の舞台はタイ…羽を伸ばす真山りか
撮影の舞台となったのはタイ。パタヤのビーチやリゾートヴィラでリラックスした表情を見せるほか、街中を散策したり、電車に乗って旅を楽しんだりと、自然体の姿が切り取られている。
真山は2010年のグループ結成当初から中心メンバーとして活動。小柄な体から放たれるパワフルなパフォーマンスと、ストイックに自分を磨き続ける姿勢で、多くのファンを魅了してきた。今回の写真集では、そんな真山の等身大の魅力に加え、大人びた表情も収録されている。
また、初解禁となる水着やランジェリーカットにも挑戦。これまで見せてこなかった一面を披露しており、“自分史上最高の魅せ幅”を感じさせる内容に仕上がった。
真山は「念願の2nd写真集を出すことができてとてもうれしいです！今回、初めての水着に挑戦しました。じつは水色の水着は最初の撮影で、その後の撮影のことも考えて海には入る想定ではなかったのですが、あまりにも海が好きすぎて気がつけば……（笑）。大はしゃぎで楽しかったです」とコメント。
続けて「また、私の希望でタイらしいスポットへ観光にも行きました。なかなかしないツインテールもして浮かれ気分でした！ えびちゅうファミリーの皆さんは懐かしく感じるような巨像とのカットもあります」と紹介し「これまでの真山りかを感じてもらえるようなアイドルである私と、これからを感じていただけるような柔軟さをもった等身大の姿を見ていただきたいです。お楽しみに！」とメッセージを寄せている。
【別カット】撮影の舞台はタイ…羽を伸ばす真山りか
撮影の舞台となったのはタイ。パタヤのビーチやリゾートヴィラでリラックスした表情を見せるほか、街中を散策したり、電車に乗って旅を楽しんだりと、自然体の姿が切り取られている。
また、初解禁となる水着やランジェリーカットにも挑戦。これまで見せてこなかった一面を披露しており、“自分史上最高の魅せ幅”を感じさせる内容に仕上がった。
真山は「念願の2nd写真集を出すことができてとてもうれしいです！今回、初めての水着に挑戦しました。じつは水色の水着は最初の撮影で、その後の撮影のことも考えて海には入る想定ではなかったのですが、あまりにも海が好きすぎて気がつけば……（笑）。大はしゃぎで楽しかったです」とコメント。
続けて「また、私の希望でタイらしいスポットへ観光にも行きました。なかなかしないツインテールもして浮かれ気分でした！ えびちゅうファミリーの皆さんは懐かしく感じるような巨像とのカットもあります」と紹介し「これまでの真山りかを感じてもらえるようなアイドルである私と、これからを感じていただけるような柔軟さをもった等身大の姿を見ていただきたいです。お楽しみに！」とメッセージを寄せている。