◆米大リーグ アストロズ２―１２ドジャース（６日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャースのタイラー・グラスノー投手（３２）が１回１９球を投げて腰の痛みを訴えて緊急降板したが、試合後には、軽症であることを強調した。

グラスノーは初回、先頭のマシューズに先頭弾を被弾。２回のマウンドに向かって投球練習を行った際に腰痛を訴えて緊急降板となるアクシデントに見舞われた。

これまでも腰痛に苦しめられてきたグラスノーは「けいれんのような感じ。年に何度かある。前屈みになるのもつらいくらいだった」と明かし、「そこまで深刻ではない。これまでも何度かあった。今はそこまで悪い状態ではない」と、軽症を強調した。

ロバーツ監督も「ロサンゼルスに戻ってＭＲＩを受けて確認する予定で、そこから判断する。ただ、ＩＬ入りになるとは思っていないし、本人もそう（ＩＬ入り）は思っていないと思う」と説明した。

ドジャースはそれでも同点の３回、登板翌日ながら「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手（３１）が右翼へ二塁打を放つなど一挙５得点で勝ち越しに成功。大谷の安打は、４月２７日（同２８日）の本拠地・マーリンズ戦以来６試合、２６打席ぶりだった。

その後もドジャースは効果的に得点を奪って１４安打１２得点で快勝。大谷は５回の４打席目には中前適時打も放って４打数２安打１打点、１四球。「６番・中堅」でフル出場したパヘスは、３本塁打を放つなど５打数３安打６打点の大暴れだった。投手陣もグラスノーがわずか１９球で緊急降板となったが、２回から６投手の１失点リレーでリードを守った。