▼エピファニー（宮田師）前走は体も動きも緩さを感じたし不利もあった。前回より、はるかにいい状態。

▼オクタヴィアヌス（太田助手）2戦目でクラス慣れを見込めるし、舞台も申し分ない。あとは状態をどこまで上げていけるか。

▼オニャンコポン（小島師）7歳とは思えないくらい若く、動けている。

▼カラマティアノス（津村）引っ張り切れない手応えでいい動きだった。

▼サクラファレル（堀師）順調に調整できたので最終追いは単走で微調整程度。仕上がりは良く、能力は出せる。この相手にどれぐらいやれるか。前向きな馬なので、リズムとペースのバランスを取って、しっかり決め手を使えるのかどうか。

▼サブマリーナ（庄野師）先週、長めからしっかりやった。前走のいい状態を維持。東京は初めてだけど左回りは経験しているし、しまい生かせるコースは合う。

▼ジュンブロッサム（友道師）千八は久々だけどズブくなっているので1F延長で変わり身があれば。

▼シルトホルン（大野）先週速い時計を出しているので、余力を残しながらでいい感じだった。

▼ステレンボッシュ（宮田師）トップラインを使って弾むキャンターをしていて、前回よりスムーズ。

▼ストレイトトーカー（岩戸師）レースのダメージが残りにくくなり、充実してきた。

▼センツブラッド（斉藤崇師）前走がなぜ？という内容だったので、じっくり立て直した。先週コースでしっかりやって今朝は確認だけ。余裕がある中で、しっかり動けていた。

▼マイネルモーント（高木師）ブリンカーを着けてから、いい動きができるようになった。

▼マジックサンズ（北村助手）先週は時計も出たし今朝は息を入れる程度。前走の内容が良く、精神的にもどっしりした今なら千八でも。東京は走りやすい。

▼マテンロウレオ（昆助手）前走も状態は良かったけどレースでトモの入りがもうひとつ。それで中間は坂路主体の調整に。真面目に走りさえすれば能力は上だと思っているので。

▼レガーロデルシエロ（栗田師）放牧に出して柔らかく、いい感じ。今日の動きもいいし、距離は守備範囲。