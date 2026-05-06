柏が泥沼６連敗で最下位転落。後半のチャンスも活かせず、１点が遠く０−１敗戦。浦和は田中達也体制で完封の３連勝
EASTグループで９位の柏レイソルは５月６日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第15節で浦和レッズとホームで対戦し、最後までゴールが遠く０−１で敗戦。これで痛恨の６連敗となり、EASTグループ最下位に後退した。
試合は前半から相手に主導権を握られる展開となった。思うようにフィニッシュまで持ち込めず、27分には久保藤次郎がシュートを放つもDFのブロックに阻まれるなど決定機を作れない。前半から枠内シュート０本と、攻撃の形を見出せないまま折り返した。
後半の立ち上がりには反撃の気配を見せる。49分の小泉佳穂、52分の原川力と立て続けにシュートを放つが、いずれも枠を捉えられず。流れを引き寄せきれないなか、58分に均衡が破れる。浦和の渡邊凌磨にヘディングでネットを揺らされ、先制点を許した。
終盤にかけても攻勢を強めるが、１点が遠い。73分、ショートカウンターから久保が放った右足のシュートもゴール右に外れた。
このまま無得点でタイムアップ。苦しい状況が続くなか、チームは泥沼の６連敗に。一方で浦和は、田中達也暫定監督体制で３戦連続完封勝利と好調を維持している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合は前半から相手に主導権を握られる展開となった。思うようにフィニッシュまで持ち込めず、27分には久保藤次郎がシュートを放つもDFのブロックに阻まれるなど決定機を作れない。前半から枠内シュート０本と、攻撃の形を見出せないまま折り返した。
後半の立ち上がりには反撃の気配を見せる。49分の小泉佳穂、52分の原川力と立て続けにシュートを放つが、いずれも枠を捉えられず。流れを引き寄せきれないなか、58分に均衡が破れる。浦和の渡邊凌磨にヘディングでネットを揺らされ、先制点を許した。
終盤にかけても攻勢を強めるが、１点が遠い。73分、ショートカウンターから久保が放った右足のシュートもゴール右に外れた。
このまま無得点でタイムアップ。苦しい状況が続くなか、チームは泥沼の６連敗に。一方で浦和は、田中達也暫定監督体制で３戦連続完封勝利と好調を維持している。
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