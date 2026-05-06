柏が泥沼６連敗で最下位転落。後半のチャンスも活かせず、１点が遠く０−１敗戦。浦和は田中達也体制で完封の３連勝

柏が泥沼６連敗で最下位転落。後半のチャンスも活かせず、１点が遠く０−１敗戦。浦和は田中達也体制で完封の３連勝