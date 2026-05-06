衣替えのついでに新調しよ！【大人のハニーズ】夏まで大活躍しそうな「涼しげトップス」

衣替えのタイミングに夏服を新調するなら、見た目も涼しげで着心地も良さそうなアイテムを選びたいところです。そこで今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から「涼しげトップス」をご紹介します。

袖レースが涼しげなトップス

【GLACIER lusso】「袖レースニットトップス」\3,980（税込）

袖にレースをあしらったデザインが涼しげで、コーデに華やかさもプラスする1枚。接触冷感・UVカット機能付きなのも優秀ポイントです。袖幅にゆとりがあり、気になる二の腕をカバーしてくれそう。スカートにもパンツにも合わせやすいので、つい出番が多くなるかも。

1枚でサマ見えが狙えるきれいめノースリーブ

【GLACIER lusso】「ボトルネックタンク」\1,780（税込）

接触冷感機能を備えたタンクトップ。レーヨン混の上品な素材感で、カジュアルさ控えめに着られるので、カーディガンやジャケットのインナーにもおすすめ。通勤コーデにも使えそうです。公式サイトによると「立ち上がりすぎないボトルネックで小顔効果も抜群」なのだとか。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。