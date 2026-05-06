【「原神」：「Luna VII」予告番組】 5月8日21時 放送開始

HoYoverseは、「原神」の新バージョン「Luna VII」の予告番組を、同作公式YouTube及び公式Xにて5月8日21時より放送する。

既にYouTubeではURLが公開されており、概要欄では出演者としてアルハイゼン役の梅原裕一郎さんと、ローエン役の天粼滉平さんの名前を確認できる。

また、番組サムネイルとなっているイラストでは「空月の歌・歩律」「虚空劫灰のプラーナ」の文言も確認できる。

【【原神】「Luna VII」予告番組】

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