「原神」Luna VII予告番組が5月8日21時配信！出演者はアルハイゼン・梅原裕一郎さん、ローエン・天粼滉平さん
【「原神」：「Luna VII」予告番組】 5月8日21時 放送開始
HoYoverseは、「原神」の新バージョン「Luna VII」の予告番組を、同作公式YouTube及び公式Xにて5月8日21時より放送する。
既にYouTubeではURLが公開されており、概要欄では出演者としてアルハイゼン役の梅原裕一郎さんと、ローエン役の天粼滉平さんの名前を確認できる。
また、番組サムネイルとなっているイラストでは「空月の歌・歩律」「虚空劫灰のプラーナ」の文言も確認できる。【【原神】「Luna VII」予告番組】
#原神予告番組- 原神（Genshin）公式 (@Genshin_7) May 6, 2026
【Luna Ⅶ 最新情報】
5月8日(金)21:00より、原神公式YouTubeチャンネル及び公式Xにて「Luna Ⅶ」予告番組を放送！
旅人の皆さんと一緒に新情報で盛り上がりましょう！#原神LunaVII #原神 #Genshin
▼YouTube視聴はこちら
(C) COGNOSPHERE