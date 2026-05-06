川崎希＆アレクサンダーファミリー、お揃いTシャツでディズニー満喫「仲良し可愛すぎる」「理想の家族」と反響
【モデルプレス＝2026/05/06】タレントの川崎希が5月5日、自身のInstagramを更新。家族お揃いでのコーディネートを身に着けたショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元AKB3児のママタレ「子どもたちいい笑顔してる」お揃いTシャツで家族ディズニー満喫
川崎は、「みんなでおそろい 見つけた瞬間、欲しい〜ってなったTシャツ」とつづり、家族で東京ディズニーリゾートを訪れた際のプライベートショットを投稿。ミッキーマウスのデザインとともに「DAD」「MOM」「BRO」「SIS」とそれぞれの役割が記されたお揃いのTシャツを身に着けて笑顔を見せている。
また、夫でモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーも自身のInstagramで、階段に家族5人で座ったファミリーショットなどを公開。「のんちゃんがGAPでみつけてみんなの分買ってくれました。なんか良いね」とコメントしている。
この投稿には「仲良し可愛すぎる」「理想の家族で憧れる」「皆似合ってる」「微笑ましいファミリーショット」「子どもたちいい笑顔してる」などと反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】元AKB3児のママタレ「子どもたちいい笑顔してる」お揃いTシャツで家族ディズニー満喫
◆川崎希＆アレクサンダー、家族リンクコーデでディズニー満喫
川崎は、「みんなでおそろい 見つけた瞬間、欲しい〜ってなったTシャツ」とつづり、家族で東京ディズニーリゾートを訪れた際のプライベートショットを投稿。ミッキーマウスのデザインとともに「DAD」「MOM」「BRO」「SIS」とそれぞれの役割が記されたお揃いのTシャツを身に着けて笑顔を見せている。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿には「仲良し可愛すぎる」「理想の家族で憧れる」「皆似合ってる」「微笑ましいファミリーショット」「子どもたちいい笑顔してる」などと反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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