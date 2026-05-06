松本伊代「珍しく2人でゴルフ」ヒロミとの2ショット＆“こどもの日”豪華な2つの兜に反響続々「素敵なご家族」「今でも兜出してるのさすがです」
【モデルプレス＝2026/05/06】タレントの松本伊代が5月5日、自身のInstagramを更新。夫でタレントのヒロミとの2ショットを投稿し、反響が寄せられている。
【写真】60歳元アイドル「白のウェアが爽やかでお似合い」夫との自撮り2ショット
松本は「珍しく2人でゴルフ」とつづり、ヒロミとゴルフコースを周っている姿を公開。白のゴルフウェアを着て、ヒロミが撮影したと思われる自撮りやソロショットなどを投稿している。
また「＃こどもの日」「＃息子達によくこの兜被らせたっけ」とも記し、2つの兜が並んだショットも披露している。
この投稿には「夫婦2人でゴルフ素敵です」「白のウェアが爽やかでお似合い」「今でも兜出してるのさすがです」「仲良しですね」「豪華な兜に圧巻」「子どもたち兜被るなんてすごすぎる」「素敵なご家族」などといった声が寄せられている。
ヒロミと松本は1993年に結婚。1995年に長男・凌央、1998年に次男を出産している。（modelpress編集部）
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◆松本伊代、ヒロミとゴルフショット
松本は「珍しく2人でゴルフ」とつづり、ヒロミとゴルフコースを周っている姿を公開。白のゴルフウェアを着て、ヒロミが撮影したと思われる自撮りやソロショットなどを投稿している。
◆松本伊代の投稿が話題
この投稿には「夫婦2人でゴルフ素敵です」「白のウェアが爽やかでお似合い」「今でも兜出してるのさすがです」「仲良しですね」「豪華な兜に圧巻」「子どもたち兜被るなんてすごすぎる」「素敵なご家族」などといった声が寄せられている。
ヒロミと松本は1993年に結婚。1995年に長男・凌央、1998年に次男を出産している。（modelpress編集部）
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