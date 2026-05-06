「鍛練鍛練鍛練」元横綱・貴乃花がゴルフの練習でもガチンコ真剣勝負！ 満足そうな笑みは会心の勝利？
第65代横綱で、現在は相撲の普及活動を目的とする一般社団法人貴乃花道場の理事を務める貴乃花光司さんが自身のインスタグラムを更新。打ちっぱなしでゴルフの練習に励む姿を投稿した。
【写真】ドライバーを手にした貴乃花、力強くスイング（全4枚）
投稿には「鍛練鍛練鍛練なくして人生じゃない！」と記している。現役時代から「ガチンコ（真剣勝負）」の姿勢を貫いた「平成の大横綱」らしい一言だ。半袖ポロシャツもパンツもキャップも黒で統一したこの日のファッションにも、力強さが感じられる。公開した写真は4枚。前半はスイングする姿を後ろから撮ったもの、後半は満足そうな表情でドライバーをヘッドカバーに収めていた。投稿を見たファンからは「ゴルフも鍛錬、鍛錬、貴乃花さんらしいですね」「ゴルフしてる お姿もカッコイイです」「楽しそうなお顔が見れて嬉しいです」など、たくさんのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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