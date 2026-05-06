35歳で現役アイドル。しかも「人生でまだ誰とも付き合ったことがない」と笑うのは、姫路市のご当地アイドル「KRD8」リーダー・宮脇舞依さんだ。

【衝撃写真】「目の大きさがもはや別人」化粧を落とした35歳・アイドルの写真を見る【ミャクミャクコスプレも⋯】

インタビュー第3回では、「アイドルになればモテるはず」という淡い期待がなぜ外れたのかを直撃。恋愛ゼロのまま35歳を迎えた本音、そして思い描く理想の結婚像まで、その“ちょっとフシギ”な恋愛事情に迫る。（全2回の1回目／続きを読む）



人気ご当地アイドルのちょっとフシギな恋愛事情とは？ ©山元茂樹／文藝春秋

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「ババアがアイドルやってる」と言われたこともあったけど

──35歳で、10代のメンバーと混じってご当地アイドルとして活動していると、SNSで心ない言葉をかけられたりすることもあるのでは？

宮脇舞依さん（以下、宮脇） 全然ありますね。「ババアがアイドルやってる」とか。でも、最近はむしろ「35歳でもアイドルできるんだ」「SNSの写真を見て、実物はどうなのか見に来ました」という人が多いです。観覧無料のライブでは特にそういうお客さんが多いですね。

──「実物はどうなのか見に来た」と言ってきた人は、実際にステージを観てどんな反応でしたか？

宮脇 そのままリピーターになって、ライブに来てくださるようになった方もいますね。「おもしろそうだから来たけど、ライブめっちゃかっこいいね」とか。基本KRD8はラウドロックが多いんですが、私、デスボイス担当なんですよ。

──アニメのヒロインのような声なのに、ギャップがすごいです。当初からデスボイスを？

宮脇 最初は歌が下手くそすぎて、歌わせてもらえることすらなかったんですよ。でもある時プロデューサーから「お前、喉壊さないよな。歌わなくて良いからデスボイスやって」と（笑）。それで掛け声とデスボイス担当になりました。ここ数年でやっと歌わせてもらえるようになりました。

私の場合、ビジュアルというよりも、Xを見て「おもしろそう」と興味を持ってくれるファンの方が多いです。ミャクミャクコーデでバズった時は、女性の方がたくさん来てくれて……。

──Xでバズってましたね。あれはなぜ？

衝撃のミャクミャク姿

宮脇 マネージャーが一緒に万博に行こうと誘ってくれたんです。マネージャーが「めっちゃ気合入れて行きます」というので「私が気を抜いて『マイマイさん、おもんない』と思われたら嫌やな」と。それで、メルカリでミャクミャクのぬいぐるみを買って、顔をぶち抜いて、青い全身タイツを着て……。

──自作なんですね。

宮脇 はい（笑）。コスプレというのはおこがましいので、ミャクミャク様概念コーデですね。コスプレとしてはクオリティが低すぎるので。

──大人気で、たくさん写真を撮られたとか。

宮脇 公式と間違えられました（笑）。私、ミャクミャクと写真を撮りたくて、ミャクミャク像の前に並んでいたんですよ。そしたらたくさん人が後ろに並びだして「早めに並んでおいてよかった〜」と思ったら、みんな私と写真を撮るために並んでいたという（笑）。SNSで叩かれるかも、とヒヤヒヤしたんですけど、セーフでした。

──（笑）。少し前にSNSで「平成一桁ババア」というワードが流行りました。宮脇さんも平成一桁生まれですが、こういう風潮はどう思いますか？

平成一桁生まれは「ババア」なのか

宮脇 確かに世間的に言えば、そう思われても仕方ないのかなって感じですけど。私自身、若いとかババアとか、あまり自分のルックスに関心がなくて。好きにコンテンツとして使ってください的な感じですね。

──何を言われても気にならない？

宮脇 むしろ否定されると燃えるタイプなんです。認められるのも嬉しいけれど、私は否定されるところにこそ自分の可能性が隠れていると思っていて。私、ずっと苦手なことに背を向けてきた人生なんですよ。中高生の時も友達とのコミュニケーションを取るのが億劫で全部逃げてきて、就職後は引きこもったりもして……。

でも、そうやって逃げてきたものって、一生人生につきまとってくる。どうせ逃げられないなら、自分と向き合うってめちゃくちゃ大事だし、プラスになることのほうが多い。そのことを、アイドル活動を通じて感じられたんです。

──アイドル活動を通じて人として成長できたんですね。

宮脇 今でもアイドルは向いてないって思うんですけど、アイドルになってよかったです。天職だなと思います。

──何歳までアイドルを続けたいですか？

アイドルになってもモテない

宮脇 いつまでも続けたいなと思いますね。アイドルって偶像じゃないですか。でも、わりと私、等身大でやっているので。運営さんも「お前は、結婚しても続けられるようなアイドルだから」と言ってくれます。

──確かに、いつまでも輝いていそうです。

宮脇 本当ですか？ 輝いてます？（笑）。結婚相手、現れるのかな……。人生で、まだ誰ともお付き合いしたことがなくて。設定とかじゃなく、全部フラれているんですよ。

──意外です。初恋はいつですか？

宮脇 中学生の時に6年間片思いしたんですけど、結局フラれちゃって。そのあと就職先選びに失敗して引きこもりになったので。アイドルになったらモテるのかなと思っていたんですけど、まったくモテない（笑）。同業者だと気を遣ってしまって恋愛に発展しないし。もともと人とコミュニケーションを取るのがそんなに得意でもないので。

──結婚願望はあるんですか？

宮脇 想定では20歳では結婚している予定だったんですけど。おかしいな（笑）。本当は結婚したいと声を大にして言いたいんですけど「結婚したいのにできなくてかわいそう」と思われたらどうしようと言いづらくて（笑）。

でも、自分のファンには「絶対結婚して幸せになるから」って言ってます。

──理想の結婚生活は？

理想のタイプは…

宮脇 私、クレヨンしんちゃんの野原ひろしが超タイプで。すごい家族思いじゃないですか。何気ない日々の生活を楽しみながら、家族というものと向き合ってくれるのが素敵だなと。

──アイドルとして、これからの展望はありますか。

宮脇 ご当地アイドルという狭い枠ですが、12年間続けてこられて。でもこの12年で、アイドル業界もすごく変動したと思います。この中で生き抜くのは大変だったんですが、それと同じぐらいワクワクがたくさんあります。

自分がこれからどう変化していけるか、どういう見せ方をエンタメとしてお客さんに提供できるのかな、とか。今後はアイドル好きじゃない層の人にも「こういう人がいるんだよ」と知ってもらえたらなと思います。アイドルもかなり多様になってきているので。

──確かに、ご当地アイドルや地下アイドル、様々なアイドルがいますね。

宮脇 そうですよね。最近は、ご当地アイドルにフォーカスされることが少なくなっていて、絶滅危惧種みたいな扱いですよね。最近は推し活ブームで、どちらかと言えば女性よりも男性のご当地アイドルの勢いがすごいですね。

──今後グループとしての目標はありますか？

宮脇 海外にも行ってみたいですね。KRD8は、和の要素が強い曲もあるんです。9年ぐらい前に出した「踊れ！」という曲が、海外で売れているという話も聞いたことがあって。姫路駅前で時々無料ライブもしているんですが、よく海外の観光客の方も見に来てくださるので、いつか海外でもライブをしてみたいです。

〈体重66キロの元引きこもり→超かわいいスレンダー女性に大変身…35歳・アイドルが明かす「痩せるためにした」たった2つの努力〉へ続く

（市岡 ひかり）