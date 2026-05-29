アイドルプロデューサーでタレントの黒嵜菜々子（23）が、出版『SUNNY GIRL vol.13』で2年ぶりとなるグラビアを披露した。【写真】艷やかな肌を披露した黒嵜菜々子発売前から黒嵜のSNSには「久しぶりのグラビアうれしすぎる」「絶対見る」など、ファンから期待の声が続々と寄せられていた。今回の撮影では、これまでの愛らしいイメージに加え、肩の力を抜いた自然体の表情も見せている。黒嵜は2003年5月16日生まれ、東京都出