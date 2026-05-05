俳優の吉田鋼太郎さん（67）が4日、彩の国さいたま芸術劇場で行われた主演舞台『リア王』（5月5日〜24日）のゲネプロに、共演する石原さとみさん（39）や藤原竜也さん（43）らとともに出席しました。

本作は、吉田さんが立ち上げて芸術監督を務める『彩の国シェイクスピア・シリーズ 2nd』の第3弾。『リア王』はシェイクスピアの最高傑作とも評される四大悲劇の一つで、吉田さん演じる老境に達した王リアが、国を3人の娘に分け与え、退位する場面から悲劇が起こります。

義弟の陰謀により追放されるエドガー役を藤原さんが務め、前シリーズ『終わりよければすべてよし』でヒロインを務めた石原さんが、初挑戦の役柄となる長女・ゴネリルを演じます。

吉田さんは「『アテネのタイモン』以来、9年ぶりにタイトルロール（題名役）を演じます。気合十分でございます」とコメント。さらに「今までのシリーズとはまたテイストの異なる、素晴らしいリア王になっていると自負しております」と意気込みました。

石原さんは「長塚圭史さんと吉田鋼太郎さんの深い解釈とアプローチに、尊敬と大いなる信頼を寄せて挑む稽古は驚くほど楽しく、この素晴らしいカンパニーの一員になれたことに幸せを感じています」とコメントしました。

さらに、自身が演じる役について「思考の速さと強さ、愛に溺れ崩壊する脆さを併せ持つ女性」とし、「彼女の正義と貪欲さを掘り下げ、毎ステージで生まれる新たな発見と共に、この役を生き切ります」と明かしました。

また、藤原さんは「長塚さんの演出は久々でしたが、温かく的確で僕自身においても、とても実りある時間だったと感じています」と明かし、「吉田鋼太郎さんをはじめとした、手強い役者の皆さんとともに良い芝居をお見せできるよう頑張ってまいります」と意気込みました。