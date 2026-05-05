Ｓｎｏｗ　Ｍａｎ渡辺翔太、イタリアでの“電動ドリル男”事件を告白もツッコミの洗礼…「さんま御殿」初出演

９人組アイドルグループ「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の渡辺翔太が５日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に初出演。「旅のトラブル大報告会」がテーマのトークで、イタリアでの“電動ドリル男”事件を語り、司会の明石家さんまらからツッコミを受けた。

渡辺は仕事で訪れたイタリア・ミラノのホテルでの出来事として「ホテルマンの方が、無言で着いてきたりしません？」と話し始め、「ニコニコしながら部屋まで着いてきて。それから、今度は違うホテルマンと電動ドリルを持って工事業者みたいな人が入ってきて、エアコンの工事が始まって」と驚きの体験を告白した。

「１〜２時間くらいそれを見ていたんですけど、終わったら『バーイ！』って出て行って、そこは『ソーリー（すみません）』だろってと思って」「怖かったです。ガウン着て硬直しました」と話すと、「お前もホテルマンだと思われてたんじゃない？」「なんでガウン着てるの？」と総ツッコミ。「一人の時間だったんで、バスローブ着てて…」と返すと、今度は「それ、なんか犯罪やて。『９６時間』とかいう映画とかあるやないか」とさんまが指摘。

渡辺は「僕、イタリアの何らかの映画に出てる可能性あります？」とあたふた。

すると、今度はお笑いコンビ「ずん」の飯尾和樹が「ベネチア映画祭とか呼ばれるんじゃないの？」、さんまも便乗して「助演男優賞！（ダウン姿で）名演技やもん」とイジっていた。