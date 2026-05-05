TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマに起用されているシンガーソングライターのNakamura Hakが、楽曲「ただ美しい呪い」「夜に浮かぶ」に続く3曲目のエンディングテーマとして未発表曲「光り」が起用されることを発表した。

デビューシングル表題曲「ただ美しい呪い」の起用から始まり、アニメ第3話と第5話では本日24時（5月6日0時）にデジタル配信スタートとなる「夜に浮かぶ」が2曲目のエンディングテーマとしてオンエアされ、ファンを驚かせた。

未発表曲「光り」を加えると、1クールで同アーティストの楽曲が3曲も使われることとなる。一連の発表に合わせ原作マンガ『とんがり帽子のアトリエ』の作者 白浜 鴎（しらはま かもめ）が、3曲のエンディングテーマを聞いて描き下ろしたイラストも発表された。

Ⓒ白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会

イラストでは3曲それぞれが持つ世界観をモチーフに異なる印象を放つ主人公『ココ』の姿が3体。中央には、「ただ美しい呪い」で歌われる業を写実したかのように真っ白な空間に真っ黒な何かを落としながらも鋭く先を見据えるココが、左側には、「夜に浮かぶ」をモチーフに、透明なココ（あるいはその幻）空を舞う姿が、右側では、絶望の寸前で何とか希望＝3曲目のタイトルでもある「光り」を描こうとするココの様子がメタ的に描かれている。

このイラストは、2026年6月10日(水)にリリースされる1st CDシングル「ただ美しい呪い」のジャケットにも使用される。

CDシングルは、フル尺3曲に加えそれぞれのアニメバージョンも収録した計6トラック入り。Nakamura Hakの音源はすべて歌と1本のアコースティックギターの一発録りで収録されているため、録音後は修正・加工・編集などが一切行えない。そのため、89秒のアニメバージョン音源も、フル尺の音源から切り出されたものではなく新たに演奏し直した完全別音源で、聞き応えのあるシングルとなっている。

『とんがり帽子のアトリエ』は、講談社『モーニング・ツー』にて連載中の王道魔法ファンタジー作品。先日最新第16巻が発売されたほか、作品自体はフランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞。2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞するなど国内外から注目を集めている。

【リリース情報】

◾︎Debut Digital SG「ただ美しい呪い」2026年5月1日(金) 配信

TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」エンディングテーマ

Streaming/DL：https://maximum10.lnk.to/nakamurahak_str_tadautsukushiinoroi ◾︎2nd Digital SG「夜に浮かぶ」2026年5月6日(水) 配信

TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」第3話エンディングテーマ

Streaming/DL：https://maximum10.lnk.to/nakamurahak_str_yoruniukabu ◾︎3rd Digital SG「善と悪」2026年5月13日(水) 配信

テレ東系ドラマ「るなしい」オープニングテーマ

Streaming/DL：https://maximum10.lnk.to/nakamurahak_str_zentoaku ◾︎1st E.P. (CD ONLY)「白は夢」2026年5月20日(水)リリース

CTCM-65136 / \1,650(税込)

※初回生産限定盤/封入特典：CD購入者は無料で入場できる全国ツアーの応募券（先着順）

EC：https://maximum10.lnk.to/NakamuraHak_001

〈収録内容〉

1.十七

2.白は夢

3.刃物と月

4.砂のお城

5.居無

6.善と悪 / テレ東系ドラマ「るなしい」オープニングテーマ（BONUS TRACK）

7.善と悪 - Drama ver.（BONUS TRACK） ◾︎1st Single CD「ただ美しい呪い」2026年6月10日(水)リリース

CTCM-65137 / \1,320(税込)

EC：https://maximum10.lnk.to/NakamuraHak_001

〈収録内容 / 予定〉

1.ただ美しい呪い / TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」エンディングテーマ

2.夜に浮かぶ / TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」第３話エンディングテーマ

3.光り

4.ただ美しい呪い - Anime ver.

5.夜に浮かぶ - Anime ver.