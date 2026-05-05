加藤綾菜「両親とおばあちゃんとランチ」父の顔出しショット公開「お父さんイケメン」「おしゃれ家族」と反響
【モデルプレス＝2026/05/05】タレントの加藤綾菜が5月4日、自身のInstagramを更新。父親との食事風景を公開し、注目を集めている。
【写真】加トちゃんの38歳美人妻「美形ファミリー」父親顔出しショット
加藤は「出張で広島へ」と書き出し「少し実家に寄りました！両親とおばあちゃんとランチ（3枚目はお父さん）」とつづり、家族と過ごしたひとときを報告。写真を複数枚投稿し、落ち着いたレストランの店内で食事を楽しむカメラ目線の父親の姿も公開している。また「元気そうな祖母を見れて嬉しかった」「母の日に早めに母さんにプレゼントも渡せたから良かった やっぱり故郷はいいねぇ〜。ホッとするねぇ」と、家族との再会を喜ぶ心境も明かしている。
この投稿には「お父さんイケメン」「おしゃれ家族」「ほっこりする」「仲良し家族で素敵」「美形ファミリー」などの反響も寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】加トちゃんの38歳美人妻「美形ファミリー」父親顔出しショット
◆加藤綾菜、父親との食事ショット公開
加藤は「出張で広島へ」と書き出し「少し実家に寄りました！両親とおばあちゃんとランチ（3枚目はお父さん）」とつづり、家族と過ごしたひとときを報告。写真を複数枚投稿し、落ち着いたレストランの店内で食事を楽しむカメラ目線の父親の姿も公開している。また「元気そうな祖母を見れて嬉しかった」「母の日に早めに母さんにプレゼントも渡せたから良かった やっぱり故郷はいいねぇ〜。ホッとするねぇ」と、家族との再会を喜ぶ心境も明かしている。
◆加藤綾菜の投稿に反響
この投稿には「お父さんイケメン」「おしゃれ家族」「ほっこりする」「仲良し家族で素敵」「美形ファミリー」などの反響も寄せられている。（modelpress編集部）
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