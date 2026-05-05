NEXCO西日本によりますと、九州管内では5月5日、各地で事故や交通集中による渋滞が発生しています。十分な車間距離を取り、急ブレーキなどによる追突に注意するよう呼びかけています。



午前11時40分時点で渋滞が起きているのは、次の地点です。



■九州道

立花山バス停付近（太宰府IC～古賀IC）【事故】上り 9キロ



菊水IC付近【事故】上り 9キロ





【5月5日の渋滞予測】

基山PA付近 下り 4キロ■関門橋和布刈トンネル付近（門司IC～門司港IC）上り 2キロ■長崎道俵坂トンネル付近（東そのぎIC～嬉野IC）上り 3キロ金立SA付近 下り 1キロ■大分道玖珠IC付近 上り 1キロ※画像は5月4日撮影

■九州道下り

午前8時～正午 鳥栖JCT付近を先頭に最大15キロ（須恵スマートIC～鳥栖JCT）



■九州道上り

午前10時～午後1時 広川IC付近を先頭に最大10キロ（みやま柳川IC～久留米IC）



正午～午後10時 古賀SA付近を先頭に最大10キロ（福岡IC～若宮IC）



午後3時～午後7時 広川IC付近を先頭に最大15キロ（南関IC～久留米IC）



午後5時～午後9時 基山PA先付近を先頭に最大10キロ（久留米IC～筑紫野IC）



午後5時～午後9時 基山PA先付近を先頭に最大10キロ（甘木IC～筑紫野IC）