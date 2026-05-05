FBS福岡放送

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NEXCO西日本によりますと、九州管内では5月5日、各地で事故や交通集中による渋滞が発生しています。十分な車間距離を取り、急ブレーキなどによる追突に注意するよう呼びかけています。

午前11時40分時点で渋滞が起きているのは、次の地点です。

■九州道
立花山バス停付近（太宰府IC～古賀IC）【事故】上り　9キロ

菊水IC付近【事故】上り　9キロ

基山PA付近　下り　4キロ

■関門橋
和布刈トンネル付近（門司IC～門司港IC）上り　2キロ

■長崎道
俵坂トンネル付近（東そのぎIC～嬉野IC）上り　3キロ

金立SA付近　下り　1キロ

■大分道
玖珠IC付近　上り　1キロ

※画像は5月4日撮影

【5月5日の渋滞予測】

■九州道下り
午前8時～正午　鳥栖JCT付近を先頭に最大15キロ（須恵スマートIC～鳥栖JCT）

■九州道上り
午前10時～午後1時　広川IC付近を先頭に最大10キロ（みやま柳川IC～久留米IC）

正午～午後10時　古賀SA付近を先頭に最大10キロ（福岡IC～若宮IC）

午後3時～午後7時　広川IC付近を先頭に最大15キロ（南関IC～久留米IC）

午後5時～午後9時　基山PA先付近を先頭に最大10キロ（久留米IC～筑紫野IC）

午後5時～午後9時　基山PA先付近を先頭に最大10キロ（甘木IC～筑紫野IC）