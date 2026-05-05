CipiCipiのグリッターライナー新色登場♡限定ピンク＆深みリップをチェック

美容クリエイター・ふくれながプロデュースする人気コスメブランドCipiCipi（シピシピ）から、この春夏も見逃せない限定アイテムが登場します。ベストセラーのグリッターライナーには儚げピンクの新色、話題のティントリップには大人ムード漂う深みカラーが仲間入り。毎日のメイクをもっと楽しく、もっと可愛くアップデートしてくれる注目コスメを詳しくご紹介します。

儚げアイを叶える限定グリッターライナー

「シピシピグリッターイルミネーションライナーS」は全7色（限定新色1色）、1,320円。

シリーズ累計156万本（※2020年8月～2026年3月までの累計出荷数、リニューアル前の「シピシピグリッターイルミネーションライナーR」も含む）を突破した人気アイテムです。

103 フローズンピンク

限定新色「103 フローズンピンク」は、ひんやり儚い印象のピンクアイシーグリッター。ピンクパール2種に青・紫ベースの小粒グリッターを加え、透明感たっぷりの目元に仕上げます。

01 ピンクベージュ

02 トゥインクルスター

03 ピンクスパークル

05 スノーピンク

06 デイリーベージュ

07 シェルピンク

定番色は「01 ピンクベージュ」「02 トゥインクルスター」「03 ピンクスパークル」「05 スノーピンク」「06 デイリーベージュ」「07 シェルピンク」の6色展開。極細筆で描きやすく、ラメ落ちしにくいのも魅力です。

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大人可愛い限定ティントも必見

「シピシピデューイフィルムティントR」は全8色（限定新色2色）、1,430円。みずみずしいツヤ感と色持ちのよさで人気の“リボンティント”です。

105 ブラックチェリー

106 ブラックストロベリー

限定新色は「105 ブラックチェリー」と「106 ブラックストロベリー」。

ブラックチェリーは甘さ控えめで色気を感じるディープチェリーカラー、ブラックストロベリーはミステリアスな可愛さを演出するディープストロベリーカラーです。

01 ベリーロリポッチュ

02 ネンマクピーチ

03 オールデイピンク

04 グロウピーチュ

05 チェリーミルクラテ

06 メロベリー

定番色は「01 ベリーロリポッチュ」「02 ネンマクピーチ」「03 オールデイピンク」「04 グロウピーチュ」「05 チェリーミルクラテ」「06 メロベリー」の6色。

ブラックリボンの限定パッケージも特別感たっぷりです♡

発売日と取扱店舗をチェック

限定アイテムは5月13日（水）より順次全国発売。

公式オンラインストア、ロフト、ロフトネットストア、プラザ、ハンズ、アットコスメストア、ショップイン、アインズ&トルペ、イオン、マツモトキヨシ（一部店舗除く）で購入できます。

人気カラーは早めのチェックがおすすめです。

まとめ

透明感あふれる目元を演出する限定グリッターライナーと、洗練された印象に導く深みティント。どちらも今っぽさと使いやすさを兼ね備えた、CipiCipiらしい可愛さが詰まった新作です。

いつものメイクにプラスするだけで旬顔へアップデートできるので、この機会にぜひ手に取ってみてください♪限定発売なので気になる方はお早めに。