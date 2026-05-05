CipiCipiのグリッターライナー新色登場♡限定ピンク＆深みリップをチェック
美容クリエイター・ふくれながプロデュースする人気コスメブランドCipiCipi（シピシピ）から、この春夏も見逃せない限定アイテムが登場します。ベストセラーのグリッターライナーには儚げピンクの新色、話題のティントリップには大人ムード漂う深みカラーが仲間入り。毎日のメイクをもっと楽しく、もっと可愛くアップデートしてくれる注目コスメを詳しくご紹介します。
儚げアイを叶える限定グリッターライナー
「シピシピグリッターイルミネーションライナーS」は全7色（限定新色1色）、1,320円。
シリーズ累計156万本（※2020年8月～2026年3月までの累計出荷数、リニューアル前の「シピシピグリッターイルミネーションライナーR」も含む）を突破した人気アイテムです。
103 フローズンピンク
限定新色「103 フローズンピンク」は、ひんやり儚い印象のピンクアイシーグリッター。ピンクパール2種に青・紫ベースの小粒グリッターを加え、透明感たっぷりの目元に仕上げます。
01 ピンクベージュ
02 トゥインクルスター
03 ピンクスパークル
05 スノーピンク
06 デイリーベージュ
07 シェルピンク
定番色は「01 ピンクベージュ」「02 トゥインクルスター」「03 ピンクスパークル」「05 スノーピンク」「06 デイリーベージュ」「07 シェルピンク」の6色展開。極細筆で描きやすく、ラメ落ちしにくいのも魅力です。
キスの毛穴悩みを狙い撃ち♡さらすべ美肌を叶える新プライマーに注目
大人可愛い限定ティントも必見
「シピシピデューイフィルムティントR」は全8色（限定新色2色）、1,430円。みずみずしいツヤ感と色持ちのよさで人気の“リボンティント”です。
105 ブラックチェリー
106 ブラックストロベリー
限定新色は「105 ブラックチェリー」と「106 ブラックストロベリー」。
ブラックチェリーは甘さ控えめで色気を感じるディープチェリーカラー、ブラックストロベリーはミステリアスな可愛さを演出するディープストロベリーカラーです。
01 ベリーロリポッチュ
02 ネンマクピーチ
03 オールデイピンク
04 グロウピーチュ
05 チェリーミルクラテ
06 メロベリー
定番色は「01 ベリーロリポッチュ」「02 ネンマクピーチ」「03 オールデイピンク」「04 グロウピーチュ」「05 チェリーミルクラテ」「06 メロベリー」の6色。
ブラックリボンの限定パッケージも特別感たっぷりです♡
発売日と取扱店舗をチェック
限定アイテムは5月13日（水）より順次全国発売。
公式オンラインストア、ロフト、ロフトネットストア、プラザ、ハンズ、アットコスメストア、ショップイン、アインズ&トルペ、イオン、マツモトキヨシ（一部店舗除く）で購入できます。
人気カラーは早めのチェックがおすすめです。
まとめ
透明感あふれる目元を演出する限定グリッターライナーと、洗練された印象に導く深みティント。どちらも今っぽさと使いやすさを兼ね備えた、CipiCipiらしい可愛さが詰まった新作です。
いつものメイクにプラスするだけで旬顔へアップデートできるので、この機会にぜひ手に取ってみてください♪限定発売なので気になる方はお早めに。